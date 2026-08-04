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TRIK VATROGASACA

Postavite ventilator na ovu poziciju u stanu i rashladit ćete ga u roku keks

ventilator
Getty Images
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 21:00
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Trik je najučinkovitiji navečer i noću, odnosno kada je vanjska temperatura niža od one u stanu

Ventilator tijekom ljetnih vrućina ne mora služiti samo za kruženje toplog zraka po prostoriji. Postavi li se na odgovarajuće mjesto, može pomoći u izbacivanju zagrijanog zraka iz stana i ubrzati ulazak svježijeg zraka izvana. Mnogi ga drže neposredno uz otvoreni prozor ili na prozorskoj dasci, no takav položaj nije nužno najučinkovitiji. Bolji se rezultat može postići ako se ventilator odmakne otprilike jedan metar od prozora i okrene tako da zrak usmjerava prema van, piše Blic.

Istodobno bi trebalo otvoriti drugi prozor na suprotnoj strani stana ili kuće. Tako nastaje strujanje: ventilator kroz jedan otvor izbacuje topao zrak, dok kroz drugi u prostor ulazi hladniji vanjski zrak. Zrak u stanu na taj se način izmjenjuje brže nego kada ventilator samo puše prema ljudima ili vrti istu toplinu unutar sobe.

Sličnim se principom koriste i vatrogasci kada nakon požara iz zatvorenog prostora trebaju ukloniti dim. Ventilator postavljen na određenoj udaljenosti od otvora ne potiskuje samo zrak koji prolazi kroz njegove lopatice, nego sa sobom povlači i dio okolnog zraka. Zbog toga kroz prozor može izbaciti veću količinu zagrijanog zraka nego kada je postavljen neposredno uz njega.

Udaljenost od približno jednog metra može poslužiti kao početna točka, no ventilator je korisno lagano pomicati dok se ne pronađe položaj u kojem strujanje zahvaća što veći dio prozorskog otvora. Trik je najučinkovitiji navečer i noću, odnosno kada je vanjska temperatura niža od one u stanu. Tijekom najtoplijeg dijela dana otvaranje prozora može imati suprotan učinak i u prostor pustiti još topliji zrak. Iako ventilator ne može sniziti temperaturu poput klima-uređaja, pravilnim postavljanjem može ubrzati provjetravanje i učiniti boravak u zagrijanom stanu znatno ugodnijim.

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ljeto ventilator Barkod

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