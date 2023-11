Čini se da je pomama za Black Friday manja nego prijašnjih godina: 'Ljudi već imaju što su htjeli'

Kupci diljem svijeta u petak su pohrlili u trgovine na Black Friday, dan velikih popusta, no čini se da je pomama manja nego prijašnjih godina. Brokerska kuća TD Cowen snizila je prognozu rasta potrošnje u Sjedinjenim Državama na 2 do 3 posto s ranijih 4 do 5 posto.

Čini se da su rani popusti u listopadu i studenom umanjili uzbuđenje oko Black Fridaya. "Ljudi već imaju što su htjeli”, rekao je David Klink, analitičar banke Huntington. "Ograničen je broj velikih ekrana i Alexa (kućnog asistenta) koje možete kupiti”.

U stvarnim i online trgovinama ovoga se petka očekuje rekordnih 130.7 milijuna Amerikanaca, objavila je udruga trgovaca. Black Friday je u SAD-u poznat po dugačkim redovima od ranoga jutra kako bi svatko došao do svoga televizora ili nekog drugog kućnog uređaja.

Američki kupci planiraju u prosjeku potrošiti 875 dolara, 42 dolara više nego lani. Prema istraživanju udruge, na vrhu liste želja su odjeća, poklon bonovi i igračke.

Black Friday krenuo je iz SAD-a i proširio se svijetom, a preselio se i na internet. U Francuskoj, Italiji i Španjolskoj većina ljudi kupuje odjeću, a na drugom mjestu su elektronički aparati, pokazuje anketa PwC-a. Francuzi prosječno planiraju potrošiti 295 eura, a 65 posto kupnji bit će online.

Kupovina na internetu umanjila je važnost Black Fridaya kao jednodnevnog događaja. Američki kupci su na Dan zahvalnosti na internetu potrošili rekordnih 5,6 milijardi dolara, 5,5 posto više nego prošle godine.