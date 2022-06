Vozači mijenjaju navike, ponedjeljak je nova subota

Izbjegavajte na put kretati petkom poslijepodne, subotom ili nedjeljom ujutro. Ponedjeljak je miran dan, dobar za ležerno putovanje. Vrijedilo je to do nedavno, ali - više ne! Ponedjeljak je postao nova subota. Štoviše, gužve na prometnicama prema jadranskoj obali, posebno na prilazima autocesti, u ponedjeljak ujutro znaju biti veće od onih u subotu. Rezultat je to, očito, promjene navika vezanih za putovanja kod prevelikog broja vozača. Nekako su istovremeno uvriježeno putnu subotu zamijenili ponedjeljkom pa se na cestama zagužvalo prvoga dana u tjednu. Uočili smo to i sami, a istu su nam informaciju potvrdili i iz Hrvatskih autocesta:

- Tijekom zadnjih godina pojavio se trend putovanja ponedjeljkom te je ponedjeljak postao na neki način „nova subota“. Sugeriramo vozačima da u dane vikenda svoja putovanja u smjeru juga (prema moru) započinju u petak u jutarnjim satima i nedjelju u rano jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima kako bi izbjegli migraciju stranih turista koji najviše dolaze subotom ili domaćih vikend turista koji na put kreću u petak u popodnevnim satima. Za povratak s mora predlažemo također petak i nedjelju u ranim jutarnjim satima, a ako se na put mora krenuti u subotu preporučamo putovanje noću. Ove preporuke naročito su bitne u udarnim turističkim vikendima od 15. srpnja do 15. kolovoza te u dane blagdana koji se spajaju s vikendima.

S obzirom na trenutne prometne brojke, za očekivati je dobru turističku sezonu i dolazak većeg broja turista, a time i povećanu gustoću prometa na autocestama. U prvih pet mjeseci 2022. godine na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta, kazuju iz te tvrtke, zabilježen je promet od 21.378.218 vozila. U odnosu na isti period prošle godine, promet vozila veći je za 26%, ali promet je veći i u odnosu na dosad rekordnu 2019. godinu i to za čak osam posto.

- I ove, kao i prethodne dvije godine, u cilju potpore turističkoj sezoni neće se uvoditi sezonsko povećanje cestarine od 10% - potvrđuju iz HAC-a, koji je od rujna prošle do travnja ove godine investirao 140 mil. kuna u izvanredno održavanje autocesta. Na autocestama u nadležnosti HAC-a trenutno su 54 e-punionice po svim pravcima, a trend je širenje mreže kako bi se i vlasnicima električnih vozila omogućilo nesmetano putovanje.

Vezano za plaćanje cestarine, i dalje je preporuka korištenje ENC uređaja, s kojim se kroz naplatne postaje prolazi brže, povoljnije i sigurnije. Za nadoplatu ENC računa može se koristiti i HAC ENC aplikacija. Ako se cestarina plaća gotovinom ili karticom, važno je voditi računa o preuzetoj naplatnoj kartici na ulazu na autocestu. Valja znati i da su na svim autocestama u tijeku radovi održavanja zbog kojih je na pojedinim dionicama postavljena regulacija prometa. Također je u tijeku i instalacija novog prometno informacijskog sustava. Novi sustav nadzora i upravljanja prometom Crocodile 2 Croatia (Cro 2 Cro) dio je projekta Crocodile koji je pokrenut na europskoj razini. Uvođenjem ovog sustava krajem 2022. osigurat će se koordinirano upravljanje i vođenje prometa i time Republika Hrvatska postaje dio integriranog ITS-a (Inteligentni transportni sustavi) na europskim cestovnim pravcima. HAC je prošle godine dobio prestižno međunarodno priznanje za sigurnost u cestovnom prometu od Međunarodne cestovne federacije (IRF). Ova nagrada pokazuje da imamo jedne od najboljih i najsigurnijih autocesta.