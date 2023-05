Tehnologija je spremna, ali vozači i dalje ne žele autonomne automobile

Samovozeći automobili stigli su na ceste i u nekim europskim državama, no najnovije istraživanje – konkretno, iz Velike Britanije – pokazuje da ih vozači baš i ne žele. Istraživanje je proveo Quotezone.co.uk, a od 1000 kupaca osiguranja automobila koje su pitali bi li kupili autonomni automobil, njih 87% odgovorilo je - ne. Najveći razlog njihova odbijanja nove tehnologije je taj što uživaju sami voziti svoj automobil (44 posto ispitanika). Slično je i s našim vozačima. Hrvati tradicionalno vole automobile, zanima ih sve o automobilima, ali vole i voziti. Da se ovakvo istraživanje provede u Hrvatskoj, uvjereni smo kako bi rezultati bili slični britanskima, a za tamošnje je istraživanje povod bila značajna promjena na njihovim autocestama.

Prošlog je mjeseca, naime, Velika Britanija postala prva europska zemlja koja je dopustila vozačima da skinu ruke s upravljača na javnim cestama kada je vlada ovlastila Ford da na autocestama uključi svoj sustav 'BlueCruise'. Sustav omogućuje AI kontrolu ubrzanja, kočenja i upravljanja u označenim "plavim zonama" koje pokrivaju 3000 km autoceste diljem Engleske, Škotske i Walesa.

Kao drugi glavni razlog zbog kojeg se odbijaju voziti bez upravljača u svojim rukama Britanci su naveli strah – osjećaju se nesigurno kad ne kontroliraju automobil (40% ispitanika).

Britanski ministar prometa Jesse Norman smatra da je to dio procesa prilagodbe tehnologiji. Potpuno samovozeći automobili trenutačno su zabranjeni na cestama u Velikoj Britaniji, ali zakon o odobrenju ove tehnologije mogao bi na snagu stupiti za dvije godine. Možda je zaista samo pitanje vremena kada će se ljudi naviknuti na ideju odustajanja od kontrole nad vlastitom sigurnošću. Da, s vremenom će sigurno početi vjerovati (i ovoj) novoj tehnologiji. No, valja uvažiti i činjenicu da vozači ne žele odustati od osjećaja da sami voze automobil. Bez obzira što bi im zakon to već 2025. mogao dopustiti, vozači se ne žele tako brzo odreći nečega što vole raditi. A oni vole osjećaj volana u rukama, vole dobiti povratne informacije s ceste dok voze, vole sami upravljati automobilom dok on ubrzava, koči, mijenja trake.

