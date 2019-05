Sufinanciranje pravi hit: Električni bicikli i Hyundai Kona EV najtraženiji

Nakon travanjskih eko poticaja za kupnju električnih vozila za građane - koji su doslovno razgrabljeni - Fond za zaštitu okoliša otvorio je novi natječaj za sufinanciranje električnih vozila pravnim osobama za koje je osigurao 17,5 milijuna kuna. U javnom pozivu na koji pravne osobe mogu aplicirati od prošlog tjedna pa dok se novac ne potroši, sufinancirat će se do 40% investicije odnosno maksimalno do 400.000 kuna po korisniku.

Primjerice, jedinice lokalne samouprave, tvrtke ili obrtnici mogu dobiti potporu za nabavu od 5 do 15 električnih bicikala u iznosu do 5000 kuna po biciklu (zanimljivo za gradove i turističke tvrtke), a za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju do 20 tisuća kuna po vozilu.

Potpora i za plinaše

Do 40 tisuća kuna dostupno je za plug-in hibride, kao i za laka teretna vozila na prirodni plin. Za električne aute na raspolaganju je i do 80 tisuća kuna po vozilu.

Iz fonda nam javljaju da je i kod pravnih osoba velik interes za poticaje, ali ne kao kod građana kod kojih je natječaj zatvoren praktički prvog dana. Stoga se pravne osobe još uvijek mogu javljati.

Osim toga, u svibnju ove godine prvi je put raspisan natječaj za izgradnju punionica za električna vozila, na koji se dosad javilo 50-ak zainteresiranih i još uvijek je aktualan. Pravne osobe za projekte postavljanja punionica mogu dobiti do 40% opravdanih troškova, odnosno do 200.000 kuna.

Građani su u ovom krugu natječaja napravili pravu gužvu u prostorijama Fonda osobno predajući zahtjeve, a napunili su i njihov poštanski sandučić.

Potpora za 482 el. bicikla

Na natječaj je pristiglo oko 2400 zahtjeva, a odobreno je sufinanciranje za kupnju 846 vozila, od čega 168 osobnih automobila (13,3 milijuna kuna), 482 el. bicikla (2 milijuna kuna) te 196 motocikala i ostalih vozila L kategorije poput el. četverocikala (1,7 milijuna kuna). Dakle, pokazalo se da je 17 milijuna kuna premalo za sve građane koji žele potporu.

Hit su u ovom krugu bili električni bicikli na koje se moglo dobiti 5000 kuna poticaja ili 40% vrijednosti vozila. Na koncu je odobreno sufinanciranje za 482 bicikla.

Dakako, za automobile na struju odobreno je najviše novca - 13,3 milijuna kuna odnosno poticaji za 168 automobila. Apsolutni hit je bio Hyundaijev električni urbani SUV Kona EV sa 64 prijave, koja je lani bila nepravedno izostavljena. Slijedi je Nissan Leaf sa 33, pa električni Smart sa 29, BMW i3 s 12, Renault Zoe s devet prijava te Tesla Model 3 sa 6 zahtjeva. Građani su birali i električni e-Golf (5), VW e-up (3) i Hyundai Ioniq EV (3), kao i hibridne automobile Toyotu Prius (2) i Hyundai Ioniq hybrid (1).