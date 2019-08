Prva električna Corsa stiže na proljeće, trebala bi imati domet od 330 km

Nedavno nas je Opel pozvao u Rüsselsheim, “centar svijeta” vozila s logotipom munje. Povod? Predstavljanje Corse u električnom izdanju. Naime, Opel je nedavno skinuo veo tajne s nove, šeste generacije popularnog gradskog modela, čija će se dinamička prezentacija održati ove jeseni u Hrvatskoj, točnije u Šibeniku. To je još jedan izvrstan način promocije naše obale, odnosno kompletne Hrvatske jer će doći specijalizirani novinari iz čitavog svijeta.

No, vratimo se na sam proizvod. Dakle, novo izdanje Corse donosi brojne napredne tehnologije, pomoćne sustave namijenjene vozaču i mogućnosti povezivanja, koji su možda poznatiji kupcima skupljih automobila. Poznato je kako je Opel već nekoliko godina dio francuske PSA grupacije te mu je pripala čast da bude brend koji će biti predvodnik u elektrifikaciji. Sukladno tome, u Rüsselsheimu su nam pokazali i PHEV izdanje Grandlanda X. Grandland X Hybrid4 ime je modela koji će kombinirati snagu 1,6-litarskog benzinskog motora s turbopunjačem i dva elektromotora za ukupnu snagu do 300 KS.

Foto: Opel

Prema WLTP-u, ovaj će sklop imati prosječnu potrošnju za kombiniranu vožnju od 1,6 l/100 km uz emisiju CO2 od 37 g/km. Prednji elektromotor uparen je s elektrificiranim osmerostupanjskim automatskim mjenjačem. Drugi elektromotor, inverter i diferencijal integrirani su u električno pogonjenu stražnju osovinu kako bi nudili pogon na sve kotače kad je to potrebno. U potpuno električnom modu trebao bi imati domet od 52 km, dok će mu za punjenje 13,2-kilovatsatne litij-ionske baterije uz 7,4-kilovatsatnu kućnu punionicu trebati 110 minuta.

Glavni razlog našeg puta u Njemačku, električna Corsa, prema preliminarnim podacima, po WLTP metodi, ima domet do 330 kilometara. Raspolaže baterijom snage 50 kWh koja se do 80% svog kapaciteta napuni za samo 30 minuta. Naravno, u slučaju da rabite punionicu kapaciteta 100 kW (naše su u 99 posto slučajeva od 50 kW). U Opelu napominju kako će jamstvo na baterije biti osam godina. Za pogon se rabi elektromotor snage 100 kW, odnosno 136 KS i maksimalnih 260 Nm trenutačnog okretnog momenta. Prema trenutačno dostupnim podacima, ovaj model treba samo 2,8 sekundi za ubrzanje od 0 do 50 km/h i tek 8,1 za ubrzanje od 0 do 100 km/h, što je u rangu sportskog automobila.

Bez obzira na to što Corsa-e stiže tek u proljeće sljedeće godine, poznati su neki bitni detalji. Početni model startat će s 241 tisućom kuna, a sadrži električnu parkirnu kočnicu, klima-uređaj, adaptivni tempomat, automatsko kočenje u slučaju opasnosti, sustav za održavanje vožnje u prometnom traku te prepoznavanje prometnih znakova. Želite li biti među prvima, požurite do svog Opel partnera kako biste naručili posebnu First Edition seriju koja ima i potpuna LED svjetla i svjetla za maglu, 17-inčne alu-naplatke i potpuno digitalnu instrumentnu ploču. Za sada nisu poznati opsežniji tehnički podaci, no vjerujemo da će uskoro biti raspoloživi. Onima koji žele biti među prvima, to i nije pretjerano bitno.