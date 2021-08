Kako na kampiranje: šator, kamper ili mobilna kućica?

Kampiranje nije za svakoga. Neki ne mogu ni zamisliti da se odreknu određenog komfora, što putovanje u kamperu ili spavanje u šatoru neminovno donosi. No, oni koji su probali i svidjelo im se, kažu da nema boljeg odmora. Primjerice, kad su u istraživanju bogate poslovne ljude koji godinama ljetuju u kampovima pitali u čemu je tajna, zbog čega ne ljetuju u skupim hotelima ili vilama kad si to mogu priuštiti, anketari su dobili vrlo jednostavan odgovor: “U kampu se osjećam slobodno. Cijele godine sam u odijelu i žurim se na sastanke, a ovdje sam odjeven kako želim i nikamo se ne žurim, uživam” – bio je jedan od zanimljivih odgovora.

Upravo ta neopterećenost, odmor u prirodi i mogućnost da ako vam se ne svidi mjesto na koje ste došli ili prvi susjedi možete upaliti automobil i produžiti do drugog mjesta glavne su prednosti ljetovanja u kampovima. Ili, možete isplanirati putovanje koje uključuje po nekoliko dana u raznim mjestima. Još jedna bitna prednost kampova koji se nalaze uz morsku obalu jest što se oni gotovo uvijek nalaze tik uz more, a u najvećem broju slučajeva imaju i svoju plažu. Često su kampovi na najljepšim dijelovima naše obale. Uz to, u kampovima su većinom dopušteni kućni ljubimci što je nekima vrlo bitno. Dakako, popularni su kampovi i u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji se obično nalaze uz neku rijeku ili jezero, a dobru posjećenost imaju i kampovi na standardnim turističkim rutama pa ih posjećuju kamperi koji su na proputovanju do obale.

Kamp je već dugo vremena jedan od najpopularnijih oblika smještaja u Hrvatskoj – 25% svih turističkih noćenja ostvaruje se u kampovima, a većina kampista na našoj obali su stranci. Danas je većina kampova u privatnom vlasništvu, što je rezultiralo boljom ponudom u kampovima. Pandemija koronavirusa u Hrvatskoj je povećala zainteresiranost za kampiranje. Primjerice, u prva tri mjeseca ove godine kampovi su od svih vrsta smještaja u Hrvatskoj jedini bili u plusu i to 45 posto po broju gostiju i 50 posto u noćenjima, a jedini gosti koji su lani u kampovima bili brojniji nego 2019. godine bili su Hrvati. I najnoviji statistički turistički podaci su pozitivni. U kampovima se do polovice srpnja bilježi porast noćenja od 65 posto u odnosu na 2020. godinu, dok je u odnosu na isto razdoblje u referentnoj 2019. godini do tada ostvareno 70 posto noćenja. Zbog određene mjere fizičke udaljenosti mnogi su se i ovog ljeta odlučili odmor provesti u prirodi – u kampu, jer nam priroda omogućava držanje distance a da o tome pretjerano ne razmišljamo. U kampovima ste šatorom ili kamp-kućicom dovoljno udaljeni od drugih, cijeli dan ste na zraku i svatko ima neki svoj privatni prostor. Nema hodnika, zajedničkih zatvorenih prostorija ni predvorja. Zato ne čudi da su tvrtke koje prodaju šatore i organiziraju kampiranje zabilježile rast od 1600 posto u prošloj godini kada je zatvaranje bilo najrigoroznije.

Ako ste novi kampisti i prvi biste put željeli probati takvu vrstu odmora, morate znati da u Hrvatskoj nije dopušteno kampiranje na slobodnim prostorima izvan registriranih kampova te je takvo kampiranje kažnjivo. Kampiranje je dopušteno samo unutar kampova ili na parkiralištima za kampere i kamp-prikolice.

Kad ste se odlučili za kampiranje, još morate odlučiti hoćete li spavati u šatoru ili u kamperu. Šatori su, dakako, jeftinija varijanta i mogu se kupiti već za nekoliko stotina kuna, no kvalitetniji i veći, odnosno komforniji stajat će vas nekoliko tisuća kuna. Druga mogućnost je kamp-kućica, odnosno kamper. Kamperi nisu jeftini, a njihova cijena, dakako, ovisi o opremljenosti. No, kamperi se, poput jedrilica, češće iznajmljuju nego kupuju za ljetovanje. Pa je tako, primjerice, početna cijena najma kampera za četiri osobe oko 1200 kuna na dan.

Cijene u kampovima su različite, baš kao što je različita i uređenost samih kampova. U ljetnoj sezoni Kamp Čikat u Malom Lošinju po osobi za noćenje naplaćuje 102 kune (djeca plaćaju manje ovisno o godinama). Parcela stoji od 79 kuna za kamp-mjesto bez struje do 251 kune za superior parcelu sa strujom i vodom.

U kampu Nevio u Orebiću na poluotoku Pelješcu omogućen je najam parcela za one koji dolaze vlastitim šatorom, mobilnom kućicom ili prikolicom. Cijene po danu u srpnju i kolovozu su 54,50 kn za odraslu osobu, parcele stoje od 90 do 210 kuna, ovisno o veličini i poziciji, a noćenje za kućnog ljubimca stoji 41 kunu. U cijenu je uključena električna energija, voda, kanalizacija, zbrinjavanje otpadnih voda iz kamp-kućica i kamp-prikolica, upotreba automatske stanice za kemijske zahode - CamperClean, WIFI, parkiralište, upotreba svih sportskih sadržaja (osim tenisa i mini golfa) i bazena.

Vrlo popularan kamp Slapić na Mrežnici omiljeno je odredište onih koji više vole odmor na rijeci nego na moru i onih kojima je to odlično odmorište na putovanju do mora. Cijena za noćenje za odraslu osobu u srpnju i kolovozu je 60 kuna, automobil se naplaćuje 50 kuna, kamp-prikolica 60, a šator 50 kuna, dok se za kamper plaća 90 kuna po noćenju.

Zadnjih godina u mnogim su kampovima u ponudi i mobilne kućice u kojima je ljetovanje sve popularnije. Nude bolji komfor od kampera ili šatora, a nalaze se u prirodi u sklopu kampa. Cijena mobilnih kućica za do šest osoba po noćenju, primjerice, u kampu Soline u Biogradu na moru sredinom srpnja jest 1155 kuna po noćenju. Još mondenija vrsta smještaja u prirodi je luksuzno kampiranje, odnosno “glamping”. Riječ je o glamuroznom kampiranju koji ima sve više poklonika širom svijeta. Dakle, ideja glampinga je stapanje s prirodom, ali bez lišavanja komfora poput TV-a, interneta, pa čak i klimatizacije.

U Glamping kampu Baldarin na otoku Cresu, primjerice, Premium šator od 43 m2 (27 m2 unutrašnjeg prostora i 16 m2 natkrivene terase) u kojem može spavati do pet osoba te s kuhinjom s plinskim štednjakom, sudoperom i hladnjakom, posuđem za kuhanje i jelo, kupaonicom s umivaonikom, tuš-kabinom i sanitarnim čvorom te natkrivenom terasom sa stolom i šest stolica, u špici sezone stoji 1160 kuna po danu.