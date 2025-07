ZET uvodi dodatno prilagođeni ljetni vozni red: Autobusi i tramvaji na više linija vozit će još rjeđe

Od ponedjeljka, 7. srpnja prilagođeni raspored polazaka primjenjivat će se na autobusnim linijama 133, 136, 204, 218, 219, 220, 221, 227, 229, 238 i 269. Također, od subote, 12. srpnja mijenja se subotnji vozni red autobusne linije 109 te subotnji i nedjeljni vozni red linije 118.

Autobusna linija 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica) neće prometovati od ponedjeljka, 7. srpnja do nedjelje, 7. rujna, dok će linija 236 (Kampus - Čavićeva) biti ukinuta od ponedjeljka, 21. srpnja do petka, 22. kolovoza. Od ponedjeljka, 7. srpnja, na tramvajskim linijama 2, 6, 7, 9, 11, 12 i 17 se također primjenjuje dodatno prilagođeni raspored polazaka.

"Podsjećamo kako se prilagođeni raspored polazaka već primjenjuje na autobusnim linijama 105, 107, 109, 110, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 128, 134, 142, 143, 146, 147, 149, 150, 164, 172, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 223, 225, 226, 227, 230, 234, 261, 262, 263, 269, 270, 274, 276 i 279.

Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 145 (Vrapčanska aleja - Oranice) ne prometuju od ponedjeljka, 16. lipnja do nedjelje, 7. rujna. Podsjećamo i kako tramvajske linije 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) i 15 (Mihaljevac - Gračansko dolje) ne prometuju, dok tramvaji linija 3 (Ljubljanica - Savišće) i 8 (Kvaternikov trg - Zapruđe) voze kao i do sada, samo radnim danom. Ljetni vozni red primjenjuje se do nedjelje, 7. rujna.