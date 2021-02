ZET-ove linije preko vikenda neće voziti Branimirovom, nova regulacija kreće večeras

Ovog će se vikenda raditi na Branimirovoj a to će utjecati i na trasu vožnje autobusa koji njom prometuju. Zato će autobusne linije, javljaju u ZET-u, 210 (Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec), 231 (Borongaj - Dubec), 235 (Dubrava - Trnava - Kozari Bok) i 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec) će od večeras u 18 sati do ponedjeljka prometovati izmijenjenim trasama. A evo novih privremenih putanja.

Linija 210: Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Ulice platana – (lijevo) Ulica platana – autobusno stajalište „Aleja javora“ (krajnje odredište), a u povratku „Aleja javora“ – (polukružno) Rotor - (ravno) Ulica platana – (desno) Čulinečka cesta – i dalje uobičajenom trasom do Dubrave. Početno - krajnje stajalište Branimirova-Čulinečka pri tom neće biti u funkciji.

Linija 231: Od terminala Borongaj redovnom trasom do Dupca bez ulaska u Aleju javora. Dubec - redovnom trasom do raskrižja Branimirove ulice i Aleje Javora – (desno) Aleja javora – (lijevo) Ulica platana – (desno) Čulinečka cesta – (lijevo) Ulica Dubrava – (lijevo) Ulica Dragutina Mandla – (desno) Ulica kneza Branimira – i u nastavku uobičajenom trasom do Borongaja.

Linija 235: Od terminala Dubrava redovnom trasom do Kozari Boka. U povratku: Kozari Bok - redovnom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Ulice platana – (ravno) Čulinečka cesta – (lijevo) Ulica Dubrava – (desno) Terminal Dubrava

Linija 269: Od terminala Borongaj redovnom trasom do Sesvetskog Kraljevca. U povratku: Sesvetski Kraljevec - redovnom trasom do raskrižja Ulice Dubrava i Ulice Roberta Škrnjuga – (ravno) Ulica Dubrava – (lijevo) Ulica Dragutina Mandla – (desno) Ulica kneza Branimira – i dalje uobičajenom trasom do Borongaj. Autobusna stajališta Čulinečka, Osječka, Štefanovečka i Mlinar za vrijeme izvođenja radova neće biti u funkciji.

Radit će se i u Ulici Resnik, pa će autobusne linije 216 (Kvaternikov trg - Resnik) i 276 (Kvaternikov trg - Ivanja Reka - Dumovec) će sutra imeđu 8 i 18 sati u oba smjera prometovati djelomično izmijenjenim trasama: Kvaternikov trg - redovnim trasama do raskrižja Slavonska avenija (Servisna cesta)/Čulinečka cesta – (lijevo) Čulinečka cesta – (desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Resnik III – (lijevo) Ulica Resnik I – i dalje uobičajenim trasama do odredišta. Privremena autobusna stajališta bit će uspostavljena u Ulici Resnik III i Ulici Resnik I.