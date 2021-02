Iz ZET-a: Zbog rušenja dimnjaka na ciglani neće voziti autobusi ni tramvaji

Zbog rušenja dimnjaka stare ciglane na Črnomercu, u nedjelju od 10 do 13 sati, bit će obustavljen autobusni i tramvajski promet u zoni terminala Črnomerec, javljaju u ZET-u

- Autobusne linije 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 135, 136, 137, 146, 172, 176 i 177 u to vrijeme neće prometovati te putnike pozivamo da prijevozne potrebe obave do 10 sati jer se normalizacija prometa očekuje tek od 13 sati - kažu u ZET-u.

Autobus linije 172 (Črnomerec - Zaprešić) će posljednji polazak iz Zaprešića prije obustave ostvariti u 9.05 sati, a iz Črnomerca u 9.45 sati. Prvi polazak iz Zaprešića nakon obustave bit će ostvaren u 12.10 sati, a prvi polazak s terminala Črnomerec u 12.50 sati. Autobusna linija 176 (Črnomerec – Gornja Bistra) će posljednji polazak iz Gornje Bistre prije obustave ostvariti u 9 sati, a iz Črnomerca u 9.50 sati. Prvi polazak nakon obustave iz Gornje Bistre biti će u 12.20 sati, a s terminala Črnomerec u 13.10 sati. Autobus linije 177 (Črnomerec – Poljanica - Gornja Bistra) će posljednji polazak s Črnomerca ostvariti u 10.05 sati, dok će u polasku iz Gornje Bistre preko Poljanice u 10.55 sati prometovati samo do Prigornice.

Autobusne linije 109 (Črnomerec - Dugave) i 134 (Črnomerec - Prečko) će od 10 do 13 sati prometovati obilazno i skraćeno do Zapadnog kolodvora. A evo i trase:

Linija 109: Dugave - redovnom trasom do raskrižja Selske i Prilaza baruna Filipovića - (desno) Prilaz baruna Filipovića – Ulica Grada Mainza – (desno) Slovenska – (lijevo) Fonova do početno/krajnjeg stajališta Zapadni kolodvor te u povratku Zapadni kolodvor - Fonova – Hanuševa – Jagićeva – Adžijina – Magazinska – Zagorska – Selska - i u nastavku uobičajenom trasom do Dugava.

Linija 134: Prečko - redovnom trasom do raskrižja Prilaza baruna Filipovića i Cankarove ulice - (ravno) Prilaz baruna Filipovića – Ulica Grada Mainza – Slovenska – Fonova do početno/krajnjeg stajališta Zapadni kolodvor te u povratku Zapadni kolodvor - Fonova – Hanuševa – Jagićeva – Adžijina – Magazinska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka cesta i dalje redovnom trasom do Prečkog

Tramvajske linije 2, 6 i 11 će za vrijeme uklanjanja dimnjaka, umjesto s Črnomerca voziti sa Zapadnog kolodvora.