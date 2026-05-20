Počinje nova sezona Večernjakovih tribina! Donji i Gornji Grad, čekamo vaša pitanja

Ako živite u centru Zagreba, velike su šanse da vam je barem jednom prošlo kroz glavu pitanje kamo parkirati. Ako ste baš imali sreće, možda ste se isto zapitali dok ste kružili kvartom, izbjegavali radove, pokušavali zaobići tramvaje koji stoje i pritom slušali buku iz kafića pod prozorom u jedan ujutro. A možda vas najviše živcira nešto sasvim drugo. Podzemni spremnici, manjak reciklažnih dvorišta, nestanak malih kvartovskih trgovina ili činjenica da se centar polako pretvara u kulisu za turiste, dok stanari sve teže normalno žive.



E, pa upravo zato Večernji list pokreće novi ciklus kvartovskih Večernjakovih tribina, a prva će biti posvećena Donjem gradu i Gornjem gradu – Medveščaku. U ponedjeljak, 8. lipnja u 18 sati za isti stol u Maloj sceni sjest će predstavnici Grada, mjesne samouprave i stručnjaci, a glavnu riječ imate upravo vi! Ako vas zanima zašto je parkiranje u centru postalo sport izdržljivosti, pošaljite pitanje. Ako vas zanima hoće li najavljena garaža u Klaićevoj stvarno pomoći ili će samo zakrpati dio problema, pošaljite pitanje. Ako ste izgubili živce zbog radova na prugama, ako ne znate što će biti s pješačkim zonama, ako vam buka s ugostiteljskih terasa ne da spavati ili imate osjećaj da kvartovi gube ono "kvartovsko", male obrte, stare dućane i lokalni život, ovo je prilika da to kažete naglas.

Na tribini će se govoriti o prometu, blokovskom parkiranju, obnovi tramvajskih pruga, podzemnim spremnicima, reciklažnim dvorištima, kvaliteti zraka i pritisku turizma na život u centru. Ukratko, o svemu onome zbog čega se svakodnevno nervirate u grupnim chatovima, na stubištu zgrade ili dok pokušavate pronaći parking nakon posla. Dio panel rasprave činit će upravo pitanja čitatelja koja se prikupljaju unaprijed, zato nemojte čekati da netko drugi postavi ono što vas zanima. Pitajte konkretno, pošaljite problem iz svoje ulice, recite što vas muči i što biste promijenili. Nakon panela predviđena su i pitanja građana uživo, a odgovori koji možda ne stignu tijekom same tribine bit će naknadno objavljeni kroz tekstove Večernjeg lista.



Na panelu na vaša pitanja odgovarat će pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Aleksandra Grubić Jureško, predstavnici gradskih četvrti te prometni stručnjak. Sva vaša pitanja primamo na e-mail adresi gradska@vecernji.net, zaključno s 4. lipnjem i veselimo se vašem dolasku!