Zavirite u povijest Olimpijskih igara: U Zagrebu se 'skrio' i jedinstveni pokal iz Pariza star čak 124 godine

Nastale su kao atletsko natjecanje koje su organizirali hodočasnici, prve su se, prema tradiciji, održale 776. godine prije Krista, a tijekom tisućljetnog razvoja profilirale su se kao jedno od najprestižnijih sportskih događanja. Riječ je o Olimpijskim igrama, a ususret ovoljetnom izdanju u Parizu, u Arheološkom muzeju otvorena je izložba naslovljena slavnim motom "Brže, više, jače – zajedno". Postav predstavlja povijesni pregled od antičkih vremena do modernih Igara u čijoj je obnovi glavnu ulogu imao Pierre de Coubertin, a izložba koju su, među ostalim, suorganizirali Hrvatski olimpijski odbor i Športski muzej može se posjetiti do 31. kolovoza.

Od skulptura poput replike brončanog kipa Apoksiomena ili pak bacača diska pa do sportske opreme kao što su drveni reket iz 1940. godine, par za badminton iz 1980., trkački bicikl i cipele Cvjetka Bilića, koji se natjecao na OI 1986., te kofer i torba Antuna Kropivšeka, vođe gimnastičke reprezentacije Jugoslavije na Igrama 1960., sve to imate priliku vidjeti u postavu koji autorski potpisuju Nina Gostinski, Porin Šćukanec Rezniček, Ana Popovčić, Petra Husain Pustaj, Marijan Sutlović i Ana Wild, a za konzervatorsko-restauratorski radove bio je zadužen Vedran Mesarić.

Za ravnateljicu Hrvatskog športskog muzeja Daniru Bilić pak najintrigantniji je eksponat, kako je kazala, pokal za našeg pobjednika pretkvalifikacija u maratonu za Olimpijske igre 1900. u Parizu. – To je jedan od simbola početaka olimpizma u Hrvatskoj. Natjecanje nije održano zbog nedostatka unutrašnje političke samostalnosti u Austro-Ugarskoj Monarhiji, ali je pokal ostao kao znak težnje naših sportaša za samostalnošću u tom području – istaknula je Danira Bilić. Iz fundusa muzeja kojemu je na čelu za izložbu je ustupljen i dio građe iz ostavštine oca hrvatskog sporta Franje Bučara, koji je, među ostalim, sudjelovao na prvim kongresima Međunarodnog olimpijskog odbora, pa tako posjetitelji mogu vidjeti i pismo koje mu je 1911. godine poslao Coubertin.

Među eksponatima su i zviždaljka i nogometna taktička ploča Ivana Đalme Markovića, karizmatičnog trenera koji je vodio, primjerice, GNK Dinamo, Varteks, Olympique Marseille i Sturm Graz, a vidljiv trag ostavio je i u Americi. Bio je vrstan pedagog i volio je stručne analize, ne libeći se izraziti svoj stav o nogometnoj igri, a na osebujan je način iznosio viđenja o strategiji i taktici, tehničkoj pripremi i treninzima. U svojim se opservacijama doticao i velikana filozofije, a rekviziti iz fundusa Hrvatskog športskog muzeja svjedoče o njegovu originalnom i inovativnom pristupu. Đalma je, primjerice, imao cijeli set za popravak kopački, s velikim spektrom kliješta i drugog alata na kojem bi mu pozavidjeli i profesionalni majstori i mehaničari.

Na izložbi možete saznati i što je petoboj, po čemu se antičke igre razlikuju od onoga što gledamo danas, kako su se Igre politički iskorištavale u Berlinu 1936. ili u Los Angelesu 1984. godine, ali i koja je simbolika olimpijskog plamena i štafetnog nošenja baklje. Možete vidjeti i olimpijsku baklju iz Pekinga 2008., koja je inspirirana pergamenskim svitkom, ali i onu koju je u Berlinu nosio Franjo Predanić, a u postavu je i jedna od 204 latice sa svečanog otvaranja Igara u Londonu 2012. godine.

Uvrštene su i atletska kugla, metalni i drveni disk, megafon iz 1947. i sprinterice iz 1960., a zastupljen je i razvoj paraolimpijskih igara, kao i način kako su žene uključivane u OI. Prve su Igre na kojima su se natjecale bile 1900. u Parizu, no sportovi u kojima su sudjelovale bili su limitirani na tenis, golf, jedrenje, streličarstvo i kroket. Oni koji žele naučiti više i pripremiti se za Pariz 2024. mogu tu učiniti u Arheološkom muzeju od utorka do petka od 10 do 18 sati te subotom od 10 do 14. Cijena ulaznica za odrasle je pet eura, za učenike, studente i umirovljenike tri, a obiteljske stoje osam.

