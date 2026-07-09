Klub Marije Selak Raspudić tražio da se odvoz otpada pojača na dva puta tjedno: Smjesta su odbijeni, ovo je razlog

Današnja sjednica zagrebačke Gradske skuptšine počela je uvrštavanjem točaka po dnevnom redu u hitni postupak, a među njima nalazio se onaj kluba. zastupnika stranke Drito kojom su tražili da se odvoz miješanog komunalnog i biootpada u Zagrebu tijekom ljetnih mjeseci poveća s jednom na dva puta tjedno. Razlog su visoke vrućine i nesnosan smrad koji se širi iz kontejnera za otpad.

– Trenutačna dinamika odvoza od minimalno jednom tjedno pokazuje se nedostatnom tijekom ljetnih mjeseci kada Grad Zagreb pogađaju valovi ekstremno visokih temperatura. Zbog visoke koncentracije organskih tvari, u spremnicima za miješani komunalni

otpad i biootpad već nakon 48 sati dolazi do ubrzanih anaerobnih procesa, truljenja i intenzivnog razvoja neugodnih mirisa. To izravno narušava kvalitetu života građana, posebice u gusto naseljenim višestambenim zonama.

Nadalje, zadržavanje biorazgradivog otpada u spremnicima na visokim temperaturama dulje od nekoliko dana stvara idealnu podlogu za nekontrolirano razmnožavanje nametnika, što predstavlja izravnu sanitarnu i javnozdravstvenu ugrozu. Povećanjem učestalosti odvoza na najmanje dva puta tjedno tijekom ljetnog razdoblja, kritične količine organskog otpada uklonile bi se s ulica prije nego što započne faza intenzivne fermentacije, čime bi se osigurali minimalni higijenski standardi na javnim površinama – poručile su.

Točka ipak nije bila uvrštena na dnevni red. Protiv je glasalo 24, a za 15 zastupnika. – Vi ste rekli da je to predloženo po hitnom postupku jer je to problem sada. Ljeto nije počelo danas, već 21. lipnja. Ovakav prijedlog nikad nije dolazio po hitnom postupku. Da ste to htjeli predložiti, trebali ste to učiniti odmah na početku godine. Ako želite dodatan broj odvoza, onda treba i zaposliti nove ljude. Dobar dio ljudi u stambenim zgradama nema odvoz jednom tjednom nego češće od otpada. Zašto ste taj prijedlog podnijeli po hitnom postupku, u 9 ujutro? – komentirao je prijedlog gradonačelnik Tomislav Tomašević.