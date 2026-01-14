Zagrepčanka (50) preko interneta naručila gotovo dva kilograma droge iz Perua

Zbog droge iz Perua, uhićena je 50-godišnjakinja iz Zagreba, javljaju iz zagrebačke policije koja je dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Žena je, objašnjavaju, putem interneta iz Perua naručila veće količine droge N,N-dimetiltriptamin, poznatije pod nazivom DMT, ukupne mase 1.847,00 grama.

Droga je do Zagreba stigla u pošiljci putem dostavne službe, no nije stigla do ruku osumnjičene jer su ju u ponedjeljak pretragom poštanske pošiljke pronašli policijski službenici. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.