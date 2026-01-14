Pijani se potukli u kafiću u Dubravi: Teško ozlijeđen 57-godišnjak

Pod utjecajem alkohola, najprije verbalno, a potom i tjelesno, sinoć oko 22.15 na Čulinečkoj cesti u Dubravi, u ugostiteljskom objektu, sukobili su se 57-godišnjak i 66-godišnjak pri čemu je 57-godišnjak ozlijeđen, javljaju iz zagrebačke policije. Liječnička pomoć, dodaju, pružena mu je u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.