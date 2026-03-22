Zagrepčani tijekom akcije čišćenja naletjeli na bombe. Evo što su pronašli

Tijekom akcije čišćenja okoliša u Kupinečkom Kraljevcu, građani su naišli na opasno otkriće - u grmlju su pronašli više eksplozivnih naprava. Kako je ispričao jedan od sudionika akcije za 24sata, najprije su u vrećici pronašli dimnu bombu, a potom i nekoliko kilometara dalje, zakopane u zemlji, čak pet ručnih granata.
Policija je dojavu zaprimila u subotu ujutro, nešto prije 9 sati. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da je na području Novog Zagreba pronađeno ukupno šest eksplozivnih naprava.
Sva pronađena sredstva su, kako navode, sigurno uklonjena te nije bilo opasnosti za građane.
POVRATAK KORIJENIMA
Ne bacajte novac na avokado i acai bobice: Ovih 7 'sirotinjskih' namirnica prava su superhrana
velika promjena
Danas je rođendan Vlatke Pokos: Evo kako se pjevačica i voditeljica mijenjala tijekom godina
'NEPRIJATELJI IZ ČISTA MIRA'