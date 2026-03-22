UŽAS

Zagrepčani tijekom akcije čišćenja naletjeli na bombe. Evo što su pronašli

policija ilustracija
Hrvoje Jelavić/PIXSELL, ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
22.03.2026.
u 14:26

Sva pronađena sredstva su, kako navode iz policije, sigurno uklonjena te nije bilo opasnosti za građane

Tijekom akcije čišćenja okoliša u Kupinečkom Kraljevcu, građani su naišli na opasno otkriće - u grmlju su pronašli više eksplozivnih naprava. Kako je ispričao jedan od sudionika akcije za 24sata, najprije su u vrećici pronašli dimnu bombu, a potom i nekoliko kilometara dalje, zakopane u zemlji, čak pet ručnih granata.

Policija je dojavu zaprimila u subotu ujutro, nešto prije 9 sati. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da je na području Novog Zagreba pronađeno ukupno šest eksplozivnih naprava.

Sva pronađena sredstva su, kako navode, sigurno uklonjena te nije bilo opasnosti za građane.

