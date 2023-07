Zagrebačka policija traži dvojicu muškaraca. Jeste li ih vidjeli?

Zagrebačka policija izvijestila je da su 7. siječnja oko 4.50 sati u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića nepoznati su počinitelji počinili kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Na fotografijama koje je objavila zagrebačka policija su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

VEZANI ČLANCI

Jedan muškarac je starosti oko 25 do 30 godina, visine od oko 180 do 185 centimetara, kratke smeđe kose s bradicom i brkovima, odjeven u crno-krem šuškavac, plave traperice te crne tenisice. Drugi muškarac je također starosti oko 25 do 30 godina, visine od oko 180 do 185 centimetara, kratke smeđe kose, ima bradu, odjeven u plavu majicu sa kapuljačom tzv.”dukserica”, crni prsluk, svijetlo plave ili sive traperice te bijele tenisice.

Ako građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija policija ih poziva da o tome obavijeste pozivom na broj 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr

Video: Ove stvari izvadite iz automobila kad je velika vrućina. Mogu eksplodirati!