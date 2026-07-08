Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na sjednici skupštine

Rokovi su već probijeni, a sada Grad želi ukloniti posljednju administrativnu prepreku za otvaranje bazena u Španskom

Pogled iz zraka na novi bazenski kompleks u Španskom
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
08.07.2026.
u 11:30

Kako novi bazen u Španskom ne bi ostao zatvoren zbog administrativne procedure, Gradska skupština u četvrtak će odlučivati o prijedlogu da se po pravomoćnosti uporabne dozvole privremeno preda Ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO), što bi omogućilo njegovo otvaranje još ovoga ljeta

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak će po hitnom postupku odlučivati o prijedlogu koji bi trebao ubrzati već dovoljno oduženo otvaranje dugo očekivanog bazena u Španskom.Grad želi osigurati da se novi sportski kompleks može otvoriti odmah nakon što uporabna dozvola postane pravomoćna, bez čekanja iduće sjednice Skupštine. Pred zastupnicima će se tako naći zaključak kojim se bazen privremeno daje na korištenje Ustanovi Upravljanje sportskim objektima. Time bi se omogućilo da objekt, čim ispuni sve zakonom propisane uvjete za rad, bez odgode primi prve korisnike.

U obrazloženju prijedloga navodi se da se tehnički pregled očekuje uskoro, a pravomoćnost uporabne dozvole tijekom ljeta, kada je zbog visokih temperatura i školskih praznika najveća potreba za javnim bazenskim kapacitetima. Grad zato želi unaprijed riješiti administrativni dio postupka kako novoizgrađeni objekt ne bi ostao zatvoren samo zato što se čeka nova sjednica Gradske skupštine. Ako prijedlog bude usvojen, Ustanova Upravljanje sportskim objektima odmah će preuzeti upravljanje bazenom te će biti zadužena za njegovo korištenje, održavanje i podmirivanje svih režijskih troškova. Riječ je, međutim, o privremenom rješenju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon toga će Skupštini morati podnijeti izvješće o provedenim aktivnostima te predložiti dopunu Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina kako bi Bazen Špansko dobio trajni status među gradskim sportskim objektima. Iz Grada ističu da je cilj hitnog postupka izbjeći situaciju u kojoj bi potpuno dovršeni bazen, unatoč ispunjenim svim zakonskim uvjetima, ostao izvan funkcije tijekom ljetne sezone zbog administrativnih razloga. Donošenjem zaključka građanima bi mogao biti dostupan odmah nakon pravomoćnosti uporabne dozvole.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je najavio da se početkom srpnja očekuje završetak svih tehničkih pregleda i ishođenje uporabne dozvole, nakon čega bi uslijedilo i svečano otvorenje. Cilj Grada od početka je bio da bazen primi prve kupače već ovoga ljeta. Radove na kompleksu u kolovozu 2024. započela je tvrtka Strabag. Objekt površine 5890 četvornih metara sadržavat će veliki sportsko-rekreacijski bazen, manji edukacijsko-rehabilitacijski bazen, saunu i wellness zonu, tribine s 300 sjedećih mjesta te dvoranu za korektivne vježbe. Bazen se gradi prema pobjedničkom arhitektonskom rješenju s javnog natječaja provedenog još 2017. godine. Autori projekta su Njiric plus arhitekti i Studio Ante Murales, odnosno arhitekti Ante Nikša Bilić, Sunčica Mastelić-Ivić i Marko Gusić. Projekt ne obuhvaća samo bazensku zgradu, nego i uređenje okolnog javnog prostora. Ispred glavnog ulaza u Ulici Drage Stipca planiran je novi pješački trg s trostrukim drvoredom koji će ublažavati buku sa Zagrebačke avenije, kao i klupama te jarbolima za zastave.
Ključne riječi
Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ZNAČAJNA OBLJETNICA

Dvadeset godina CC Reala u Hrvatskoj: Tri shopping centra, milijunske investicije i novi razvojni planovi

Krunoslav Dominiković, direktor leasinga CC Reala Hrvatska, tvrdnju je pojasnio kroz izazove s kojima se susreće leasing. – Posjetitelji najčešće vide samo rezultat, novi brand ili otvorenje trgovine. Iza takve promjene zakupnika često stoje mjeseci, pa i godine pregovora, planiranja, prilagodbi i pažljivog usklađivanja interesa svih uključenih strana. Posljednji takav primjer je Sephora, čiji je povratak na hrvatsko tržište, upravo u City Center one East, izazvao velik interes javnosti. Pregovori i pripreme za taj projekt trajali su više od dvije godine, što najbolje pokazuje koliko je upravljanje shopping centrom strateški i dugoročan proces – zaključio je.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!