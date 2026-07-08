Rokovi su već probijeni, a sada Grad želi ukloniti posljednju administrativnu prepreku za otvaranje bazena u Španskom

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak će po hitnom postupku odlučivati o prijedlogu koji bi trebao ubrzati već dovoljno oduženo otvaranje dugo očekivanog bazena u Španskom.Grad želi osigurati da se novi sportski kompleks može otvoriti odmah nakon što uporabna dozvola postane pravomoćna, bez čekanja iduće sjednice Skupštine. Pred zastupnicima će se tako naći zaključak kojim se bazen privremeno daje na korištenje Ustanovi Upravljanje sportskim objektima. Time bi se omogućilo da objekt, čim ispuni sve zakonom propisane uvjete za rad, bez odgode primi prve korisnike.

U obrazloženju prijedloga navodi se da se tehnički pregled očekuje uskoro, a pravomoćnost uporabne dozvole tijekom ljeta, kada je zbog visokih temperatura i školskih praznika najveća potreba za javnim bazenskim kapacitetima. Grad zato želi unaprijed riješiti administrativni dio postupka kako novoizgrađeni objekt ne bi ostao zatvoren samo zato što se čeka nova sjednica Gradske skupštine. Ako prijedlog bude usvojen, Ustanova Upravljanje sportskim objektima odmah će preuzeti upravljanje bazenom te će biti zadužena za njegovo korištenje, održavanje i podmirivanje svih režijskih troškova. Riječ je, međutim, o privremenom rješenju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon toga će Skupštini morati podnijeti izvješće o provedenim aktivnostima te predložiti dopunu Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina kako bi Bazen Špansko dobio trajni status među gradskim sportskim objektima. Iz Grada ističu da je cilj hitnog postupka izbjeći situaciju u kojoj bi potpuno dovršeni bazen, unatoč ispunjenim svim zakonskim uvjetima, ostao izvan funkcije tijekom ljetne sezone zbog administrativnih razloga. Donošenjem zaključka građanima bi mogao biti dostupan odmah nakon pravomoćnosti uporabne dozvole.

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je najavio da se početkom srpnja očekuje završetak svih tehničkih pregleda i ishođenje uporabne dozvole, nakon čega bi uslijedilo i svečano otvorenje. Cilj Grada od početka je bio da bazen primi prve kupače već ovoga ljeta. Radove na kompleksu u kolovozu 2024. započela je tvrtka Strabag. Objekt površine 5890 četvornih metara sadržavat će veliki sportsko-rekreacijski bazen, manji edukacijsko-rehabilitacijski bazen, saunu i wellness zonu, tribine s 300 sjedećih mjesta te dvoranu za korektivne vježbe. Bazen se gradi prema pobjedničkom arhitektonskom rješenju s javnog natječaja provedenog još 2017. godine. Autori projekta su Njiric plus arhitekti i Studio Ante Murales, odnosno arhitekti Ante Nikša Bilić, Sunčica Mastelić-Ivić i Marko Gusić. Projekt ne obuhvaća samo bazensku zgradu, nego i uređenje okolnog javnog prostora. Ispred glavnog ulaza u Ulici Drage Stipca planiran je novi pješački trg s trostrukim drvoredom koji će ublažavati buku sa Zagrebačke avenije, kao i klupama te jarbolima za zastave.