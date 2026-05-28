Dina Dogan: Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, aferu u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, za aferu u Domu zdravlja...

– Dva dana, dvije afere, jedan grad, jedan gradonačelnik – komentar je to kojim je zastupnica kluba Zagrepčanke, Dina Dogan započela konferenciju za medije nakon aktualnog sata u Zagrebačkoj skupštini. Referirala se na aferu Hipodrom i na ostavku šefa Vodoopskrbe i odvodnje.

– Je li Kosta Kostanjević neki usamljeni kriminalac u tom procesu? Nitko ništa nije znao. Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, za aferu u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, za aferu u Domu zdravlja, on ništa ne zna – nabrajala je D. Dogan. Rekla je i kako je platforma Možemo godinama predstavljala jedan suženi narativ o nekoruptivnoj organizaciji: "Mi smo drugačiji, mi smo čisti, mi ćemo počistiti nered koji su napravili oni prije nas....", navodila je.

Podsjetila je i da je na siječanjskoj sjednici tražila da da izvještaj o tome postupaju li Grad i Ustanova za upravljanje sportskim objektima uredno u kaznenom predmetu oko Koste Kostanjevića i podnosi li se tada imovinsko-pravni zahtjev. – Tada mi je rekao nešto u stilu: "ne brinite vi brigu". Sada, pak, tuže Eurolex zato što je moguće da Grad ostane bez većeg dijela ukradenog novca. Vratimo se i na Gorana Đulića, on i dan dana sjedi u Upravnim vijećima ustanova čiji je osnivač Grad – naglasila je.