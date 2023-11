Zagreb daje 347.000 eura strankama: Za HDZ gotovo 4 puta manje nego Zagreb je naš! Evo u čemu je kvaka

trebalo je biti gotovo ovaj tjedan

Prva faza produžetka Branimirove u Sesvetama neće biti gotova u roku koji je obećao Tomašević

U međuvremenu se baratalo novim rokom do kraja godine, no ni to neće biti ostvareno, ali zato nema govora da je projekt doveden u pitanje jer je već nakon prve sve spremno, ne za drugu, već za treću fazu projekta od Varaždinske do Kašinske.