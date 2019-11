Za završetak Branimirove još treba otkupiti 70.000 m²

Bit će to najljepša avenija, mala gradska autocesta, novi zeleni val – još dok se ni za metar nije produžila, tepalo se Branimirovoj i za nju izmišljalo slatke nadimke, kao nekoć mladići za djevojke prije randevua. Unatoč milim razgovorima, nije sve krenulo posve glatko, jer uskoro će biti dvadeset godina kako se počelo s otkupima zemljišta za produžetak ceste koja bi, u konačnici, trebala stići do Varaždinske u Sesvetama i omogućiti put od centra do krajnjeg istoka grada bez gužvi i u što kraćem vremenu.

Tri glavne dionice

Prvi je na redu bio potez od Zavrtnice do Heinzelove za čiju je gradnju Grad još 2005. godine kupio deset tisuća kvadrata zemljišta od tvornice Pluto, a iako su sa stanarima na trasi pregovarali i četiri godine prije toga, posljednji je područje napustio 2016. godine, kad je počela izgradnja Branimirove “u punom profilu”. Znači to da je tada napravljeno 320 metara ulice kako bi se spojila kod Heinzelove, a svečano ju je, naravno, otvorio gradonačelnik Milan Bandić u društvu suradnika, provozavši se u oldtimeru uz limenu glazbu.

– Sljedeći korak je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi produžetka Branimirove do Sesveta – kazao je tad pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje Dinko Bilić pa dodao kako će se to raditi u tri glavna koraka. Odnosno, kako kažu iz Grada, ići će u tri glavne dionice, a iako ni za jednu još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, prvi dio produžetka ima lokacijsku dozvolu. Dio je to dužine 1177 metara, koji bi trebao ići od Zagrebačke ulice do Brestovečke.

– Za prvu je dionicu izdana lokacijska dozvola, izrađen i ovjeren parcelacijski elaborat te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Rješenjem Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje od 7. studenoga ove godine produženo je važenje lokacijske dozvole do 4. studenoga 2021., a izrada glavnog i izvedbenog projekta, koji izrađuje tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka u završnoj je fazi – pojasnili su iz Grada, pa dodali da je i za drugu dionicu izdana lokacijska te ovjeren parcelacijski elaborat, a imovinsko-pravni odnosi za 1915 metara od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića rješavaju se od 13. srpnja 2018. Mjesec i pol kasnije počeli su s imovinsko-pravnim i za treću dionicu, odnosno za 780 metara od Ančićeve do Varaždinske ceste, ali i ovdje postupci još traju.

– Izdana je lokacijska dozvola, imamo parcelacijski elaborat – kažu u Gradu, pa dodaju kako su riješili sve prepreke za gradnju produžetka desnog skretača iz Branimirove u Ulicu III. Retkovec te za to samo čekaju izdavanje građevinske dozvole koja bi trebala stići sljedećeg mjeseca.

U 2018. ništa

Što se, pak, konkretno brojki tiče, da Branimirova stigne do Varaždinske ceste, u vlasništvu Grada moralo bi biti 140.874 kvadrata zemljišta, a za taj cilj, još se mora otkupiti 69.191 četvorni metar.

– Grad Zagreb, na temelju kupoprodajnih ugovora i rješenja o izvlaštenju, tijekom 2019. godine stekao je u vlasništvo 22.490 četvornih metara zemljišta, za što je isplaćena naknada u iznosu od 8,6 milijuna kuna – objašnjavaju u Gradskoj upravi, iz koje kažu kako u prošloj godini, zbog ograničenja iz Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, nisu mogli otkupiti ništa. Trenutačno, kažu, provode postupak sklapanja ugovora o kupoprodaji 2071 kvadrata zemljišta za što će isplatiti 1,7 milijuna kuna.

– Ide sporo, ali ide svojim tijekom. Problem su određena zemljišta s više vlasnika, koji su ih nasljeđivali i sad se ne mogu dogovoriti oko prodaje – kažu nam u Gradu pa dodaju kako otkup vjerojatno neće biti dovršen u 2020., kako je početkom godine najavio “posebni gradonačelnikov suradnik za ostvarenje projekta produžetka Branimirove”, predsjednik sesvetskog ogranka HDZ-a Ante Plazonić.

