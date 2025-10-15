Naši Portali
27. IZDANJE MANIFESTACIJE

Za vikend je u Zelini Kestenijada: Tko se prijavi online dobit će besplatan ručak i smoothie od kestena by Mario Valentić

Foto: Turistička zajednica Sveti Ivan Zelina
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
15.10.2025.
u 17:00

– Smoothie je prava superhrana, bez glutena, bogat vlaknima i pogodna za dijabetičare – kaže Valentić, koji će održati i HealthyFIT Experience s body&mind treningom i breathe&flow vježbama za sve uzraste.

Sveti Ivan Zelina i ove će jeseni postati središte druženja, prirode i mirisa pečenih kestena. Na vrhu Kladeščice, na 463 metra nadmorske visine, u subotu i nedjelju će se održati 27. Zelinska kestenijada, manifestacija koja spaja tradiciju, održivost i aktivan boravak u prirodi.

– S ponosom ističemo da je Zelinska kestenijada na konferenciji Green Destinations i ceremoniji dodjele nagrada Top 100 u francuskom Montpellieru uvrštena na prestižni popis Top 100 Stories Green Destinations za 2025. godinu – ističe Marinka Zubčić Mubrin, direktorica Turističke zajednice Svetog Ivana Zeline. Međunarodna nagrada, dodala je, potvrđuje da je ova manifestacija prepoznata kao izniman primjer održivog razvoja turizma i bit će promovirana među najboljim svjetskim praksama.

U subotu, na samom početku programa posjetitelji će moći sudjelovati u akciji "Ne budi šumast", koja spaja rekreaciju, ekologiju i zdrav život, a u 10 sati kreće šetnja Kladeščicom pod vodstvom Marija Valentića i Planinarskog društva Izvor.

Posjetitelji će moći sudjelovati i u ekološkoj akciji čišćenja okoliša, a oni koji se prijave online dobit će besplatan ručak i "Zelinski smoothie od kestena by Mario Valentić". – Smoothie je prava superhrana, bez glutena, bogat vlaknima i pogodna za dijabetičare – kaže Valentić, koji će održati i HealthyFIT Experience s body&mind treningom i breathe&flow vježbama za sve uzraste.

U nedjelju od 10 do 18 sati Kladeščica pak postaje gastronomsko središte. Posjetitelje očekuju pečeni kesteni, delicije od kestena, domaća jela, craft pivo i vina iz Zeline, uz glazbeni program iznenađenja. Lokalna Udruga Amanita pripremila je i izložbu gljiva, a u blizini će se održavati i natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića koje organizira Lovačko društvo Srndać. Posjetitelji će moći uživati u lovačkom gulašu, a lovci će održati edukaciju o fauni ovoga kraja. A za dodatnu dozu adrenalina pobrinut će se Moto i off-road klub Sv. Ivan Zelina

Za djecu i mlade pripremljen je program "Igre bez ekrana" od 12 do 14 sati, s brojnim aktivnostima na otvorenom među kojim asu i jumbo Jenga, Mölkky i povlačenje užeta.

Zelinska kestenijada ove godine naglašava Zero Waste filozofiju – bez jednokratne plastike. Posjetitelji su pozvani da ponesu vlastite čaše i posude, a prvih 200 koji dođu pješice dobit će mjericu besplatnih kestena od Grada kao zahvalu za doprinos očuvanju prirode.
Ključne riječi
Marinka Zubčić Mubrin Sveti Ivan Zelina zelinska kestenijada

