Vraća se klub na Jabukovcu, najavljena hrpa koncerata, a ima i novo ime

– U prvih trideset dana imat ćemo više koncerata nego što ih je bilo u posljednjih dvadeset godina – najavljuje Vedran Meniga, jedan od vlasnika tvrtke Pozitivan ritam, koja je nakon provedenog natječaja preuzela koncesiju nad kultnom Jabukom. Na društvenim se mrežama vrlo brzo proširila vijest prema kojoj će, usprkos pandemiji, nakon godinu dana pauze prostor oživjeti, ali pod novim imenom. Zvat će se Dva Osam, a u ponedjeljak će biti predstavljen nov vizualni identitet i program za prvih mjesec dana kluba na Jabukovcu, u kojemu će, dopuste li to mjere, biti organiziran i doček 2022.

Jabuka je više od pet desetljeća bila krovno mjesto zagrebačkih alternativaca sve dok lani u listopadu zbog spora Grada i bivših korisnika nije deložirana. A iako dobiva novo ime i direkciju, obećava Meniga, tradicija će se u programu poštovati, a i sadržaja će, kaže, biti više nego u najslavnijim danima.

– Prema aplikaciji na natječaj moramo poštovati smjernice kluba po kojima je postao prepoznatljiv. Dark Wave Electro. To će ostati dio programa, a planiramo raditi svaki dan osim nedjeljom. No ni ona nije isključena u slučaju da imamo dobru ponudu. Međutim, programski koncept mora zadovoljiti koncerte i slušaonice, ali i filmski, edukacijski i književni sadržaj. Stoga će ponedjeljak, utorak i srijeda biti za edukativne sadržaje, književnost i film, četvrtak je stalan koncertni termin, a petkom i subotom imat ćemo clubbing – navodi Meniga. S obzirom na to da Pozitivan ritam već gotovo dva desetljeća organizira popularne glazbene festivale poput Seasplasha, Monte Paradisa, Outlooka i Dimensionsa te ima i diskografski label PDV Records, za koji su potpisala brojna imena, od alternativnih bendova do jazz-sastava Vesne Pisarović, izvođača u klubu neće manjkati, bez obzira na koronu.

– Pandemija je posebno razorno utjecala na nezavisnu scenu. Vrijeme je za akciju – kaže Šibenčanin, koji je, među ostalim, prije trideset godina bio frontmen punk-benda Nula.

Odmah nakon objave o povratku kluba među jabučarima se rasplamsala rasprava, i to najviše o imenu. U bubnju je bilo četrdeset prijedloga, mnoga od njih bila su voćna, no pobijedilo je ono najjednostavnije, ime koje je izvedenica adrese kluba Jabukovac 28.

– Nadamo se da će starosjedioci naći dovoljno zanimljivih sadržaja da se vrate u klub, a dakako želimo privući i nove ljude koji će biti zainteresirani i za neke druge programe. Primjerice, clubbing ponuda će se udeseterostručiti – govori Meniga.

U sam izgled prostora nisu puno intervenirali pa je raspored šanka, bine i sanitarnih čvorova ostao isti, ali stražnje dvorište, dodaje, na žalost nemaju na raspolaganju. Zadržan je i kapacitet od 250 ljudi, a u klub će se moći ući samo uz COVID potvrdu. Više informacija o otvaranju pak znat će se, najavljuje Meniga, u ponedjeljak.