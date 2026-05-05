Tomašević najavljuje radove do 2028. Jarunski most planiran već desetljećima, evo kronologije neispunjenih obećanja

Dok se još prošle godine govorilo o investiciji od oko 70 milijuna eura, Jarunski most sada je procijenjen na gotovo dvostruko više – oko 140 milijuna eura bez PDV-a. Tu je brojku na konferenciji za medije iznio Tomislav Tomašević, naglasivši pritom da se odustaje od starog rješenja i kreće u novu fazu planiranja. Kad je 2007. na natječaju odabrano rješenje koje je potpisao Jure Radić, Jarunski most zamišljen je kao jedan od najambicioznijih infrastrukturnih zahvata u Zagrebu – most s upečatljivim, izlomljenim šupljim pilonom visokim oko 80 metara, s tri prometne trake u svakom smjeru i tračnicama u sredini za metro ili laku željeznicu.

– Taj most ne smije biti greda preko Save, nego most za razglednicu – govorio je tada Radić, odgovarajući i na primjedbe da projekt podsjeća na španjolski most Alamillo. Iako je rješenje izabrano među deset prijavljenih i dokumentacija se postupno pripremala, projekt je vrlo brzo zapao u niz odgoda i ostao – na papiru. Godinama kasnije, u mandatima Milana Bandića, most se redovito vraćao u fokus kao jedan od ključnih gradskih projekata. Lokacijska dozvola izdavala se već 2011., kada se govorilo o investiciji od oko 40 milijuna eura, no ni tada se nije otišlo dalje od početne faze. Sličan scenarij ponovio se i 2020., kada je gradska uprava najavljivala konkretne korake – tražile su se dozvole za trasu produžene Vrapčanske ulice koja bi povezala Ilicu s Jadranskom avenijom.

– Ostalo je još nešto zemljišta koje moramo otkupiti, ali cijela priča je pri kraju – uvjeravao je tada Bandić. Unatoč tim najavama, radovi nikada nisu započeli, a Jarunski most učvrstio je status "fantomskog projekta". Kao jedan od najvažnijih strateških projekata, Jarunski most bio je u fokusu i aktualnog gradonačelnika Tomaševića još u vrijeme predizborne kampanje, kada se njegova vrijednost procjenjivala na oko 70 milijuna eura. Na konferenciji za medije gradonačelnik je iznio novu procjenu prema kojoj bi most danas stajao oko 140 milijuna eura bez PDV-a, odnosno dvostruko više nego što se ranije spominjalo. Istodobno je potvrdio i ključan zaokret u pristupu. – Riječ je o projektu koji se planira više od 20 godina, ali nikada nije realiziran. Zbog pravnih razloga i promjena u zakonodavnom okviru ne možemo koristiti staro rješenje, idemo u novi arhitektonsko-urbanistički natječaj – poručio je.

Grad time cilja na izgradnju prvog novog mosta na zapadu Zagreba nakon više od četiri desetljeća, ujedno i tek trećeg preko Save s tramvajskom prugom. Novi natječaj provodit će se po modelu kakav se koristi i za Kaštelanski most, a upravo će on definirati konačan izgled mosta. Projektni zadatak već je postavljen: most će biti dug oko 625 metara i širok 38 metara, imat će po dvije kolničke trake u svakom smjeru, tramvajsku prugu u oba smjera te pješačke i biciklističke staze. Time bi postao tek treći most u Zagrebu preko kojeg će prometovati tramvaji, uz Jadranski most i Most mladosti. Prve vizualizacije i idejna rješenja očekuju se na jesen, dok će o najboljem radu odlučivati žiri sastavljen od deset stručnjaka – građevinskih inženjera, arhitekata i prometnih stručnjaka, na čelu s profesorom Zlatkom Šavorom.

Most će biti smješten zapadno od Jarunskog jezera i povezivat će Trešnjevku jug s Novim Zagrebom – zapad, čime bi trebao značajno rasteretiti promet u tom dijelu grada. Grad ga vidi kao jedan od pet strateški najvažnijih projekata, ne samo zbog prometne funkcije, nego i zbog razvoja javnog prijevoza te povezivanja s planiranim zdravstvenim kompleksom u Blatu, uključujući Nacionalnu dječju bolnicu. – Most nije važan samo zbog prometa, nego i zbog razvoja zapadnog dijela grada i bolje povezanosti javnim prijevozom– istaknuo je Tomašević.

Grad je, kako je rečeno, gotovo u potpunosti riješio imovinsko-pravne odnose na samoj trasi mosta – preostala je tek jedna čestica – dok će složeniji dio biti pristupne prometnice, koje bi trebale biti zatvorene do kraja 2027. godine. Projektni natječaj bit će objavljen tijekom svibnja i trajat će do kraja rujna, a nakon odabira rješenja planira se ubrzati realizacija kroz model "design and build", u kojem jedan izvođač preuzima i projektiranje i gradnju. Početak gradnje očekuje se sredinom 2028., a projekt će se financirati iz gradskog proračuna i kredita, uz mogućnost korištenja europskih fondova.

Još od 1970-ih u Generalnom urbanističkom planu ucrtana su tri nova mosta na zapadu grada, na potezu između Jadranskog i Jankomirskog mosta, a njihove se lokacije od tada nisu mijenjale. Prema planovima aktualne gradske vlasti, do 2027. trebao bi biti dovršen pješačko-biciklistički most s istočne strane Jaruna, dok bi već godinu dana nakon njega, odnosno 2028., trebao uslijediti upravo Jarunski most kao ključni cestovno-tramvajski prijelaz na zapadnoj strani jezera. Treći most, uz oteretni kanal i Savsku Opatovinu, predviđen je kao cestovni koridor koji bi trebao biti realiziran do 2031. godine. – Sedam godina i tri mosta– tako je plan sažeo gradonačelnik Tomašević prilikom predstavljanja izmjena i dopuna GUP-a prije dvije godine.