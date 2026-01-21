Vincekovo otvara vinogradarsku godinu, evo kako i gdje se slavi u Zagrebačkoj županiji

Zima je u vinogradu obično vrijeme tišine i pauze, ali siječanj ima svoj poseban trenutak kad se sve ponovno pokrene. Vincekovo, blagdan svetog Vinka koji se tradicionalno obilježava sutra, već stoljećima označava početak nove vinogradarske godine. U vinorodnim krajevima Zagrebačke županije to nije samo običaj, nego dio identiteta koji se prenosi generacijama – kroz susrete u vinogradima i vinarijama, uz vino, domaće zalogaje i puno dobre volje. U vinogradarskom se kalendaru često kaže da se na Martinje simbolično zatvara vinska godina, a na Vincekovo otvara nova. Nakon zimskog mirovanja vinogradari se vraćaju u vinograde, radi se prvi rez loze, trs se simbolično zalije vinom, a u mnogim mjestima slijedi i blagoslov vinograda. Trs se zna prigodno okititi suhomesnatim proizvodima kao želja za dobrim urodom, a vino iz prošle berbe dijeli se s lozom kao najava onoga što tek dolazi. Na Vincekovo se napravi prvi korak, a onda slijedi sve ono što vinograd traži tijekom godine.

Vincekovo se ove godine obilježava u više mjesta Zagrebačke županije – u Brdovcu, Mariji Gorici, Samoboru, Velikoj Gorici, Kravarskom, Kloštru Ivaniću, Dugom Selu, Vrbovcu i Svetom Ivanu Zelini. Domaćini uz druženje pozivaju posjetitelje na kušanje vina i upoznavanje lokalne vinske priče. Najavljena su i brojna organizirana događanja. Sutra od 14 do 17 sati Vincekovo se slavi u Samoboru, u Ulici Marije Magdalene u Maloj Gorici, kod kapele Marije Magdalene, a blagoslov vinograda predviđen je u 15 sati. Istog dana u 16 sati udruge vinara i podrumara „Trsek“ obilježavaju Vincekovo u vinogradu obitelji Branka Dujmovića u Gornjem Laduču kod Brdovca.

U četvrtak u 15 sati Vincekovo organiziraju udruge vinara i vinogradara zaprešićkog kraja „Trilikum“ na imanju i u vinariji obitelji Žnidarić u Hrastini u Mariji Gorici, dok se u 16 sati slavi i Vincekovo Kravarskog kraja u vinogradu obitelji Matušin u Kravarskom. Petak donosi više događanja: u 14 sati Vincekovo organizira Udruga vinogradara i vinara Grozd u Kostanjevcu, u vinogradu obitelji Mikulčić u Velikoj Gorici. Istoga dana obilježava se i kod obitelji Kluković u Vrbovcu, u Kleti Kluković u Topolovcu, a u podne se Vincekovo slavi u Gradskom vinogradu na Martin Bregu u Dugom Selu u organizaciji udruge Terra Sancti Martini te u vinogradu obitelji Borivoja Blagaja u Kloštru Ivaniću, u Ulici Sv. Duha.

U subotu, u 11 sati Vincekovo se obilježava i u Svetom Ivanu Zelini, na Vrtačama, na platou kapele Sv. Duha. – Siječanj je idealno vrijeme za otkrivanje Zagrebačke županije u njezinu mirnijem, ali iznimno bogatom izdanju. Kroz niz kulturnih, tradicijskih i umjetničkih događanja pozivamo posjetitelje da planiraju i dožive našu destinaciju na autentičan način – poručila je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije. Planiranjem izleta unaprijed lakše je složiti cijeli dan. Vincekovo može biti početna točka, a nakon vinograda i podruma dan se može nastaviti ručkom, šetnjom ili posjetom kulturnim sadržajima u okolici – od muzeja i galerija do izložbi. Zagrebačka županija pritom nudi dovoljno izbora da svatko pronađe tempo po svojoj mjeri.