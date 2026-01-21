Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BOGAT PROGRAM

Vincekovo otvara vinogradarsku godinu, evo kako i gdje se slavi u Zagrebačkoj županiji

Održano Vincekovo narodni običaj posvete loze prema Križevačkim štatutuma
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.01.2026.
u 14:00

U vinogradarskom se kalendaru često kaže da se na Martinje simbolično zatvara vinska godina, a na Vincekovo otvara nova. Nakon zimskog mirovanja vinogradari se vraćaju u vinograde, radi se prvi rez loze, trs se simbolično zalije vinom, a u mnogim mjestima slijedi i blagoslov vinograda

Zima je u vinogradu obično vrijeme tišine i pauze, ali siječanj ima svoj poseban trenutak kad se sve ponovno pokrene. Vincekovo, blagdan svetog Vinka koji se tradicionalno obilježava sutra, već stoljećima označava početak nove vinogradarske godine. U vinorodnim krajevima Zagrebačke županije to nije samo običaj, nego dio identiteta koji se prenosi generacijama – kroz susrete u vinogradima i vinarijama, uz vino, domaće zalogaje i puno dobre volje. U vinogradarskom se kalendaru često kaže da se na Martinje simbolično zatvara vinska godina, a na Vincekovo otvara nova. Nakon zimskog mirovanja vinogradari se vraćaju u vinograde, radi se prvi rez loze, trs se simbolično zalije vinom, a u mnogim mjestima slijedi i blagoslov vinograda. Trs se zna prigodno okititi suhomesnatim proizvodima kao želja za dobrim urodom, a vino iz prošle berbe dijeli se s lozom kao najava onoga što tek dolazi. Na Vincekovo se napravi prvi korak, a onda slijedi sve ono što vinograd traži tijekom godine.

Vincekovo se ove godine obilježava u više mjesta Zagrebačke županije – u Brdovcu, Mariji Gorici, Samoboru, Velikoj Gorici, Kravarskom, Kloštru Ivaniću, Dugom Selu, Vrbovcu i Svetom Ivanu Zelini. Domaćini uz druženje pozivaju posjetitelje na kušanje vina i upoznavanje lokalne vinske priče. Najavljena su i brojna organizirana događanja. Sutra od 14 do 17 sati Vincekovo se slavi u Samoboru, u Ulici Marije Magdalene u Maloj Gorici, kod kapele Marije Magdalene, a blagoslov vinograda predviđen je u 15 sati. Istog dana u 16 sati udruge vinara i podrumara „Trsek“ obilježavaju Vincekovo u vinogradu obitelji Branka Dujmovića u Gornjem Laduču kod Brdovca.

U četvrtak u 15 sati Vincekovo organiziraju udruge vinara i vinogradara zaprešićkog kraja „Trilikum“ na imanju i u vinariji obitelji Žnidarić u Hrastini u Mariji Gorici, dok se u 16 sati slavi i Vincekovo Kravarskog kraja u vinogradu obitelji Matušin u Kravarskom. Petak donosi više događanja: u 14 sati Vincekovo organizira Udruga vinogradara i vinara Grozd u Kostanjevcu, u vinogradu obitelji Mikulčić u Velikoj Gorici. Istoga dana obilježava se i kod obitelji Kluković u Vrbovcu, u Kleti Kluković u Topolovcu, a u podne se Vincekovo slavi u Gradskom vinogradu na Martin Bregu u Dugom Selu u organizaciji udruge Terra Sancti Martini te u vinogradu obitelji Borivoja Blagaja u Kloštru Ivaniću, u Ulici Sv. Duha.

U subotu, u 11 sati Vincekovo se obilježava i u Svetom Ivanu Zelini, na Vrtačama, na platou kapele Sv. Duha. – Siječanj je idealno vrijeme za otkrivanje Zagrebačke županije u njezinu mirnijem, ali iznimno bogatom izdanju. Kroz niz kulturnih, tradicijskih i umjetničkih događanja pozivamo posjetitelje da planiraju i dožive našu destinaciju na autentičan način – poručila je Ivana Alilović, direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije. Planiranjem izleta unaprijed lakše je složiti cijeli dan. Vincekovo može biti početna točka, a nakon vinograda i podruma dan se može nastaviti ručkom, šetnjom ili posjetom kulturnim sadržajima u okolici – od muzeja i galerija do izložbi. Zagrebačka županija pritom nudi dovoljno izbora da svatko pronađe tempo po svojoj mjeri.

Ključne riječi
vincekovo Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!