VIDEO Tomašević: Ovo se ne pamti, provest ćemo i internu istragu, ako bude propusta bit će sankcija

'Opet je pukla cijev' rečenica na koju smo u Zagrebu već navikli. Bez vode su ovaj puta ostali stanovnici Frankopanske ulice u centru Zagreba. Ekipa Vodoopskrbe i odvodnje pristupila je sanaciji, no oko 22 sata čini se kako je bager "zakačio" i probio plinsku cijev popravljajući vodovodnu.

Šištanje i miris plina ubrzo se počeo širiti ulicom, što su nam potvrdili i čitatelji koji su se zatekli u prolazu ili u jednom od obližnjih ugostiteljskih objekata. Onda, u jednom trenutku, nakon 23 sata, iskra je bila dovoljna da zapali plamen koji je istoga trenutka suknuo u zrak do visine veće od 10 metara pritom ozlijedivši četvoricu radnika, od kojih je jedan zadobio teže ozljede, odnosno opekline.

Došlo je do vrlo opasnog požara plinskih instalacija. Na teren su istoga trenutka krenule sve hitne službe. Pet vatrogasnih vozila sa 16 vatrogasaca, policija, hitna pomoć, Gradska plinara...nastojali su što prije obuzdati vatrenu stihiju čiji su plamenovi dosezali krovište obližnje zgrade (cca 10-15 metara visine) te prijetili da se vatra proširi. Srećom, vatrogasci su spriječili širenje vatre tako da je stradao samo jedan izlog te su od količine topline popucala i stakla.

Gotovo tri sata gorio je plin u centru Grada. Kako i zašto? Na te odgovore pitanja će dati istraga, no gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je na požarište stigao oko 1 sat ujutro u pratnji dogradonačelnika Luke Korlaeta, punih je sat i pol vremena promatrao ovu dosad neviđenu situaciju te je okupio niz suradnika tako da su uz Tomaševića na teren odmah izašli članovi Uprave Holdinga, šef ViO-a, šef ZET-a i glavni vatrogasni zapovjednik JVP Zagreb.

U izjavi za medije oko pola tri ujutro gradonačelnik je bio prilično izravan:

- Policija će sada odraditi istragu te očevid, a bome će to raditi i Zagrebački holding. Napravit će se interna istraga, ne bi li se utvrdilo jesu li procedure bile odgovarajuće, treba li ih se mijenjati ili je došlo do kršenja neke od procedura. Ovo nije uobičajena situacija i ne smije se više nikada ponoviti i zato je ključno da se sve istraži. - kazao je Tomašević koji nije htio govoriti o uzrocima požara dok još policija obavlja istragu, no nekoliko je puta naglasio da je situacija bez presedana i da se i interna i vanjska istraga moraju obaviti.

- Ukoliko se utvrde bilo kakvi propusti, slijede sankcije. - također je ponovio više puta.

- Zahvaćene su tramvajske instalacije, izlozi u blizini te pročelje zgrade. Vatrogasci su brzo pristupili hlađenu opožarenog prostora u cilju sprječavanja daljnjeg širenja. - izvjestio je Tomašević dodavši da se ovakvo nešto ne pamti.

Postavilo se pitanje i što je sa stanarima koji su žive u neposrednoj blizini. Glavni zapovjednik Siniša Jembrih potvrdio je da je sigurno da se vrate svojim domovima, potvrdio je to i gradonačelnik:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 01.06.2022., Zagreb - Nakon puknuca vodovodne cijevi u Frankopanskoj ulici prilikom sanacije bager je probio plinsku cijev te je izbio velik pozar. Bagerist je ozlijedjen i hitno prevezen u bolnicu. Gradonacelnik Tomislav Tomasevic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

- Grad je stanarima ponudio privremeni smještaj, no oni su odlučili ostati u svojim domovima.- dodao je.

Problemi ovdje ne staju. Naime, tramvajska infrastruktura je oštećena pa će promet Frankopanskom dok traje sanacija biti onemogućen, građani će biti informirani o privremenoj regulaciji prometa u tom dijelu grada, naglasio je gradonačelnik dodavši kako se ispričava na svim neugodnostima.

Ovakvo nešto u Zagrebu se ne pamti

Foto: Dario Topić

- Moram priznati da ne pamtim kada je bio ovako veliki požar na ovako velikom vodu u centru Grada – kazao je glavni vatrogasni zapovjednik, a gradonačelnik se složio te još jednom istaknuo da je stoga ključno provesti istragu. Što će pokazati istraga, saznat ćemo uskoro...