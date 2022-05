Veliki požar u Zagrebu: Bagerom pogodio plinsku cijev, vozač ozlijeđen

Vozač bagera ozlijeđen je nakon što je došlo do požara u Frankopanskoj ulici u Zagrebu. Do incidenta je došlo tijekom radova bagera koji je pogodio plinsku cijev te je došlo do požara.

Plamen je išao preko 10 metara u zrak te su pregorjele tramvajske žice koje su pale na tlo nakon čega je došlo do velikog iskrenja. Hitna je preuzela vozača bagera.

Na terenu je 5 vatrogasnih vozila te 16 vatrogasaca.

Plinara je u postupku zatvaranja dovodnje plina, a prema neslužbenim informacijama na objektima počinju pucati stakla iako vatrogasci hlade s četiri mlaza.

Foto: Čitatelj