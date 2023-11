VIDEO Tko je gospođa koja je napala Ivana Pernara

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar danas se pojavio na glavnom zagrebačkom trgu gdje su se okupili molitelji pod inicijativom "Muževni budite". Pernar je sve snimao i dobacivao prosvjednicima protiv molitelja.

To je zasmetalo stariju gospođu s hodalicom koja je nasrnula na Pernara. Gospođa koja je napala Pernara je Višnja Škreblin aktivistica Radničke fonte.

"Pernar je stao ispred mene i snimao me, bez riječi, i nije mu bilo prvi put, to je čista provokacija. Već je to napravio jednom pa onda snimku dijelio okolo, njemu slični su me onda vrijeđali svakojakim groznim izrazima, i rugali mi se. Imam skoro 78 godina, invalid sam, a na ove prosvjede dolazim jer vidim što se sprema - ovi što kleče i mole uvertira su u nešto jako opasno po žene, kazala je za 24sata Višnja Škreblin.

Inače Višnja Škreblin je jedna od najstarijih aktivistica u Hrvatskoj, koja od kraja 90-tih naovamo rijteko kad propušta neki prosvjed.

