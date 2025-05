VIDEO Petra Škrobot o Kreši Beljaku: 'Zanemario je Samobor, a sada pokušava nametnuti svoju važnost'

Aktualna samoborska gradonačelnica Petra Škrobot u utrci je za još jedan mandat na čelnoj poziciji grada. Fokusova kandidatkinja na predstojećim će se lokalnim izborima sučeliti s još šestero protukandidata, a o konkurentima, među kojima je i njezin prethodnik Krešo Beljak, rezultatima koje očekuje te odnosima unutar stranke, progovorila je u studiju Večernjeg lista.

Svega nekoliko dana ostalo je do lokalnih izbora. Vjerujete li u svoju pobjedu?

Apsolutno vjerujem u svoju pobjedu s obzirom na sve rezultate ostvarene u proteklom periodu i s obzirom na sve pozitivne komentare i reakcije građana u koje smo se uvjerili na terenu i kod skupljanja potpisa te druženja s građanima i brojnih drugih aktivnosti.

Konkurencija je u Samoboru velika, sedam je kandidata? Kako to komentirate, što kažete na svoje protukandidate?

Pa je, izrazito je dinamično u Samoboru. To me veseli jer uvijek je dobro imati protukandidate. No ono što često ističem, najviše sam se fokusirala na sebe i svoje projekte, kao i ono što mogu ponuditi našim sugrađanima u budućnosti te pokazati i podsjetiti na sve rezultate ostvarene u proteklom mandatu. Nisam se toliko fokusirala na protukandidate, dok je s njihove strane situacija obrnuta. Oni su se dosta fokusirali na mene, primjerice kada mi iskaču neke njihove objave na društvenim mrežama, ispada kao da sam na svojim stranicama, a ne na njihovim. Koliko su mi vremena i pažnje posvetili, mislim da bi bilo bolje da su to vrijeme iskoristili na neke konkretne prijedloge u projekte, aktivnosti ili nešto što mogu ponuditi sugrađanima.

Kao jedan od glavnih protukandidata spominje se bivši gradonačelnik, danas saborski zastupnik Krešo Beljak. Smatrate li ga konkurencijom?

Pa znate što ja volim reći? Bivši su zapravo s razlogom bivši, očito. Gdje je potreba? Zapravo, smatram da je tu njegov ego dosta odradio. Ili ga možda netko prisiljava. I sugrađani komentiraju da uopće ne vide razlog. Otišao je u nacionalnu politiku, zaboravio je i zanemario Samobor i sada odjednom prezentira kao da mu je taj grad jedini bitan. Dakle, to već samo za sebe govori i zapravo uopće ne bih trošila puno riječi, a ono što se često spominje u Samoboru jest pitanje, tko još vjeruje Kreši Beljaku, s obzirom na sve laži i sve što je iznio u proteklom periodu. To je zapravo glavni komentar građana Samobora, ali naravno, građani su ti koji će procijeniti što je za njih bolje, a ja vjerujem da nema povratka na staro, nema nazad.

Kako je živjeti u jednom gradu sa svojim prethodnikom?

Pa zapravo, kao što sam vam rekla u početku fokusirala sam se na projekte, na rezultate, na boljitak našega grada. Dakle, idemo s gradilišta na gradilište, s događanja na događanje. Tu smo za naše građane i s njima u zajedništvu jer tako smo zapravo i uspjeli realizirati sve te projekte.

Spomenuli ste Fokus, a to je i vaša stranka koja je na prošlim lokalnim izborima bila dosta uspješna, pogotovo u Zagrebačkoj županiji. Očekujete li jednak uspjeh i ovog puta?

Definitivno očekujemo jednak uspjeh. Ono što moram istaknuti da smo mi na ovim lokalnim izborima pokazali da se možemo širiti i dalje. Kao što ste rekli, prošli izbori bili smo fokusirani na Zagrebački prsten, a na ovim izborima imamo i kandidate u Rijeci, na listi smo za vijeće, u općini Brdovec imamo kandidata, listu za Pirovac, Šibenik i Šibensko-kninska županija, općina Omišalj, Zadar te Sveti Ivan Zelina, a imamo podršku i u Zagrebu. Ponosni smo na tu činjenicu. Naravno da je bilo izazovno zapravo raditi cijelu kampanju i sve to realizirati. Teško mi je sad to i pobrojati jer se to mijenja iz dana u dan, osobito što smo sada imali dosta i priljev članova. Poslije izbora ćemo definitivno napraviti detaljnu analizu pa ćemo izaći i s brojem članova i sa svime svime detaljnije.

Ipak, u protekle četiri godine bilo je tu i raskola, neki članovi su izašli. Mislite li da je to otegotna okolnost? Koliko će to utjecati na na lokalne izbore?

S obzirom na ovo prethodno navedeno, nije otegotna okolnost. Smatram da svatko tko je mislio izaći, izašao, a imali smo i takoreći čišćenje unutar sebe. Rezultati će govoriti sami za sebe. Nama je već veliki uspjeh da smo izašli na izbore u toliko jedinica lokalne samouprave i ponosimo se tom činjenicom i to govori, zapravo, da nam to nije naštetilo. Štoviše, dižemo se i radimo dalje na širenju stranke.

Možemo li govoriti o razlozima raskola, odnosno zašto je došlo uopće do raskola?

Pa svatko od tih ljudi, neki od njih su sad i kandidati, su imali drugačije viđenje po pitanju stranke i jednostavno je bilo najbolje da svatko tko je razmišljao o izlazu, da je i izašao iz stranke i funkcionira dalje. Kako misli da mu je bolje. Uz poštovanje svakome, dakle kolegama, želim im naravno svu sreću.

Osim izbora za gradonačelnika, biraju se i liste za Gradska vijeća. Kakvo je stanje u Samoboru po tom pitanju?

Po tom pitanju je malo drugačija situacija, odnosno imamo osam lista za Gradsko vijeće, dakle jedna više u odnosu na listu za gradonačelnika. Ono što je bitno istaknuti da naši gledatelji i naši građani znaju, gradonačelnik bez Gradskog vijeća ne može funkcionirati, dakle, da bismo realizirali sve one projekte, sve ono što je potrebno za Grad Samobor, je potrebna i većina u Gradskom vijeću. Bitno je istaknuti da se to rješava u prvom krugu. Meni kao kandidatkinji je bitno onda i dati glas i mojoj listi za Gradsko vijeće kako bi mogla normalno funkcionirati i realizirati projekte, a poslije da nismo stopirani možda od nekih drugih političkih stranaka koje uspiju ući u Vijeće.

Očekujete li drugi krug?

Pa ne. Ajmo to riješiti na izborima 18.5., ja sam optimist.

Kako će za vas izgledati ovih nekoliko dana prije izbora?

Pa definitivno je dinamično. Imamo različite aktivnosti, a posao gradonačelnice ne smije trpjeti zbog lokalnih izbora. Tu, naravno, imamo brojne aktivnosti koje su zapravo dio posla. Moram tu istaknuti i pohvaliti naše sportaše koji su postigli vrhunske rezultate, kao što su Košarkaški klub Samobor koji je ušao u Premijer ligu te srebrni karataši, a za koje ćemo ovih dana organizirati prijeme. U planu je i izložba vezana uz 150 godina planinarstva u Samoboru, a usto ćemo se i dalje družiti na terenima s našim sugrađanima i čekati ključan dan.

Od projekata koje ste realizirali u protekle četiri godine, koje biste izdvoji kao ključne, one na koje ste najviše ponosni?

Ponosna sam apsolutno na svaki projekt koji je napravio nešto bolje za naše građane. Svaki projekt je dao jednu dodanu vrijednost ili je riješio neke goruće goruće probleme poput vrtića od kojih je treći u izgradnji, dva su završena. Gradimo osnovnu školu nakon 50 godina čekanja, kao i sportsku dvoranu u Bregani o kojoj se priča već više od deset godina. Sad smo došli u priliku da to realiziramo. Vila, koja je dobila novi sjaj, samoborski muzej u obnovi, dječja igrališta, parkovi... Dakle, sve je to nešto što je napravilo boljitak za naš grad i svaki taj korak naprijed me veseli. Svaki taj projekt ima posebnu, naravno, emociju i s veseljem smo ga realizirali i realiziramo dalje.

Postoje li projekti koje biste voljeli realizirati, no za sada niste bili u mogućnosti?

Imamo projekte koji su se krenuli realizirati, ali naravno, treba još vremena da se realiziraju dalje. To je zapravo jedan od razloga zašto sam se odlučila ponovno kandidirati, jer mi je izrazito stalo da se oni realiziraju. Primjerice, Vila Allnoch koja je obnovljena i radimo projekt unutarnjeg uređenja, odnosno tamo bi trebali biti prezentirani simboli Samobora. Isto tako, samoborski muzej bi trebao dobiti novi postav, odnosno stari stalni postav na nov način. Tu su još i prilagodba škola na jednosmjenski rad, ali i niz drugih projekata poput tržnice i bazena. Dakle, puno je toga što mi želimo realizirati. Vidimo da možemo i zato se veselim narednom periodu.

I za kraj, koja je vaša definicija Samobora?

Samobor, moj grad, moja emocija. Teško je opisati tu emociju i moju povezanost s gradom, to je nešto posebno, velika ljubav.