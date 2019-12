VIDEO Bandić opet napao novinarku jer mu se nije svidjelo pitanje, umiješao se i snimatelj

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je ponovno izvrijeđao novinarku koja mu je postavila pitanje koje mu se nije svidjelo, a kada se umiješao snimatelj iste medijske kuće koji je stao u obranu svoje kolegice onda se okomio i na njega.

Verbalni napadi zagrebačkog gradonačelnika na novinare su pojava koja se često provlači kroz medijski prostor. Samo dva dana nakon što je upitan da komentira izjavu smijenjenog ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak Bore Nogala novinarki N1 televizije Matei Dominiković odbrusio "Nikad više nećeš sa mnom ovako razgovarati", danas se okomio na novinarku Nove TV.

Je li vrijeme za bojkot bezobraznog i bahatog Bandića? On i danas napada i ponižava novinarku, uz to tvrdi i da je psiholog. No ovog puta se, s pravom, umiješao i kamerman.

Bandić napadom skreće temu s problema koje negira i namjerno se njima ne želi suočiti. pic.twitter.com/zjPptSYSRi