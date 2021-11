Velika razlika: Ovaj tjedan će temperature pasti ispod nule, ali se i dignuti do 12 °C

Probijanje je kroz maglu ovih jesenjih dana postao dobro znan ritual u Zagrebu. Slično će se vrijeme nastaviti i kroz ovaj tjedan, a prema vikendu će temperatura rasti i dosegnuti čak i 12 °C.

Danas će pak biti oblačno, uglavnom od sredine dana s povremenom kišom. Vjetar većinom slab, poslijepodne i navečer mjestimice umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 7 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Sutra se očekuje većinom oblačno vrijeme, poslijepodne uz moguća sunčana razdoblja. U noći može pasti još malo kiše. Vjetar slab do umjeren, na okolnom gorju i jak sjeveroistočni. Temperatura zraka, piše DHMZ, uglavnom od 4 do 7 °C. Do nedjelje će se izmjenjivati kiša, sunce i magla te temperature ispod nule i one visoke za jesensko razdoblje, odnosno do 12 °C.

Foto: DHMZ