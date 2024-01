Velika najava! Ovako će izgledati bazen u Zagrebu koji se čeka desetljećima, poznato kad počinju radovi

Grad Zagreb objavio je u srijedu natječaj za odabir izvođača radova za izgradnju bazena u Španskom. Vrijednost radova procijenjena je na 18 milijuna eura bez PDV-a, a gradnja bi trebala početi na proljeće, priopćili su iz Gradske uprave. "Ovo je jedan od naših najavljenih velikih strateških projekata čija izgradnja kreće ove godine", istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dodavši da to neće biti samo sportski bazen, već i rekreacijski i društveni centar.

U priopćenju se ističe da se početak radova očekuje na proljeće, a rok za izgradnju i opremanje objekta je 18 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Procijenjena vrijednost radova i opremanja iznosi oko 18 milijuna eura, bez PDV-a, dodaju.

Osim bazena Špansko, iz Grada Zagreba poručuju da rade na realizaciji još sportskih strateških projekata poput rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj ulici te obnove Doma sportova. Rok za dostavu ponuda na natječaj za izvođača radova za bazen Špansko je 13. veljače, ističu iz Grada.

Foto: Grad Zagreb

Podsjetimo, Večernji list pratio je ovu priču i obećanja desetljećima, a prvi smo u listopadu objavili izgled i detalje oko budućeg bazena u Španskom. Riječ je o ideji projektnog studija Ante Murales autora Ante Nikše Bilića, Sunčice Mastelić-Ivić i Marka Gusića. A prema njoj, plan je na predviđenoj parceli oživjeti ideju kupališta iz 19. stoljeća, no na moderniji način, unutar zatvorenog i staklenog, osvijetljenog prostora u koji će se ugraditi i vrtovi postavljeni uz vanjski rub zgrade.

Izvana, pogled sa Zagrebačke avenije plijenit će veliki billboard koji će, osim za informacije, služiti i kao stubište do vodenog tobogana koji je u nacrtima. Na istočnoj se strani planira pristupni pješački trg s plitkim bazenom, u maniri pedesetih godina, s potezom klupa i jarbola za zastave uz dvostruki drvored za privatnost, ali i manju buku od okolnih prometnica.

Foto: Studio Ante Murales

"Tu vodenu plohu zimi bi bilo moguće koristiti za kvartovsko klizanje, a cijeli trg za prigodne adventske svečanosti. Ovaj prostor je također pogodan za primjerenu likovnu intervenciju", objašnjava se u idejnom rješenju, u kojemu se ističe i kako je cilj stvoriti novo središte naselja.

Posjetitelji će od ulaza preko foajea liftom ili stubištem stići do gledališta s 250 do 300 mjesta te do prostora ugostiteljskog objekta, ali i saune. Osim plivališnih sadržaja, kompleks uključuje i gimnastičku te dvoranu za fitness kojoj će se pristupati iz glavnog atrija. Njega će pak, planira se, krasiti staklenici dubine jedan metar koji će, osim za zaklanjanje pogleda, poslužiti i za uzgoj aromatičnih vrsta bilja za tretmane u kupalištu jer je, uz dva glavna bazena, tim arhitekata zamislio i niz manjih kupališta poput jacuzzija, gejzira, blatnih, vatrenih i zvučnih kupki, tropskog slapa, tretmana vrućim kamenjem...

GALERIJA: