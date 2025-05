Večernji u posjedu pisma mađarskog saveza, otkriva šokantne detalje o ponašanju Enimarka Ponjevića

Večernji list stupio je u posjed pisma koje je, prema informacijama kojima raspolažemo, mađarski nacionalni konjički savez Kincsem Nemzeti Kft. uputio svojim hrvatskim i slovenskim kolegama. Pismo je staro nekoliko godina, a u njemu savez napominje vlasnika konja Enimarka Ponjevića, njegove velike dugove prema savezu, te brojne probleme koje su imali s njim.

Enimark Ponjević, podsjetimo, svojevrsni je "povod" tzv. afere Hipodrom koja je već tjednima u središtu medijske pažnje. Ponjević je godinama bio korisnik Hipodroma te je konje ondje držao bez ugovora i plaćanja, a u studenom 2023. godine došlo je do svojevrsne talačke krize. Svi su konji na Hipodromu stavljeni pod ključ, a vlasnicima je zabranjen pristup osim ako pokažu papire za svoje konje i potpišu ugovor oko njihovog smještaja.

Enimark Ponjević na Hipodromu držao je nekih 40 konja, a, kako su nam pričali drugi korisnici, riječ je o problematičnom čovjeku. Kako je ranije kazao gradonačelnik Tomislav Tomašević, dodatni zaštitari na Hipodromu angažirani su kako Ponjević, koji i sam ima zaštitarsku tvrtku, ne bi došao na Hipodrom i napravio problem. Ponjević je u međuvremenu Tomaševiću prijetio i smrću, a u javnost je objavljena i snimka u kojoj je bio nasilan prema jednoj ženi.

Iz mađarskog konjičkog saveza u pismu koji smo dobili također navode kako ih je Ponjević ucjenjivao ih te da nije do kraja isplatio svoje dugove. "Dragi svi, imamo priliku hrvatska i slovenska tijela obavijestiti i sumirati: Nakon više obavijesti i više od jedne godine, Gdin Ponjević podmirio je svoj dug od gotovo 3,000.000 HUF, u tri rate. No,unatoč tome, on još uvijek ima dug prema svom bivšem treneru Sándoru Ribárszki.

Dozvolite nam da kometiramo povijest Ponjevića u povijesti mađarskog utrkivanja, za koju vjerujemo da nema ni pravednog ni poštenog sportskog ponašanja. Gdin Ponjević napravio je višemilijunski dug prema Kincsem Nemzeti Kft. te nekoliko trenera. Nakon što je shvatio koliko je velik njegov dug, Ponjević je doslovce prokrijumčario svoje konje (bez da je prethodno obavijestio o tome upravitelja imanja) usred noći, ostavio je i putovnice za životinje. Nije to mogao učiniti slučajno, za nas je to očito da on nije imao nikakve namjere podmiriti ovaj ozbiljan dug.

Prostori koje je Ponjević unajmio, bez plaćanja, pretrpjeli su značajnu materijalnu štetu procijenjenu na više stotina tisuća forinti. Moramo spomenuti i da je gospodin Ponjević, nejednom, bio povezan s optužbama za doping, što je dokazano i dokumentirano", piše u pismu.

U savezu također odbijaju svake optužbe koje je on prema njima uputio. "Odbijamo također i njegovo kontinuirano zlostavljanje, lažne optužbe i ucjenjivanje, očito s ciljem da se difamira jedna prepoznata nacionalna organizacija u državnom vlasništvu. Evidentno je da aktivnosti gospodina Ponjevića ne upućuju na standard koji se zahtijeva od vlasnika konja. Veoma nam je žao da predstavnik i samoprozvani voditelj u hrvatskoj trkačkoj industriji podržava ovakve događaje umjesto da traži rješenja na jedan vrlo ozbiljan problem ", poručuju. Ostatak pisma tiče se izdavanja dozvole Ponjeviću, koja mu je uskraćena upravo zbog ovog ponašanja.

Iz Grada Zagreba, podsjetimo, jučer su komentirali kako je protiv Enimarka Ponjevića podneseno više prijava zbog nasilnog ponašanja i maltretiranja drugih korisnika zagrebačkog Hipodroma, čije je dijelove, navode, također ilegalno zaposjeo.