Večeri na Griču: Publiku očekuje originalna interpretacija Vivaldijeva 'Četiri godišnja doba'

Najstariji zagrebački ljetni glazbeni festival, Večeri na Griču publici će od 4. do 18. srpnja u atriju Galerije Klovićevi dvori ponuditi pet glazbenih večeri s programom koji spaja klasična remek-djela, suvremene zvukove i glazbu različitih meridijana, najavljuju organizatori. U svom 44. izdanju, ističu, ovaj prestižni festival i dalje uspješno njeguje tradiciju vrhunske glazbe, okupljajući renomirane domaće i međunarodne umjetnike.

Festival počinje u petak, 4. srpnja, nastupom Zagrebačke filharmonije, Akademskog zbora IGK i solista Darije Auguštan, Ivane Srbljan, Roka Radovana i Lucijana Batinića, koji će pod ravnanjem Tončija Bilića izvesti Mozartov Requiem u čast prerano preminulog hrvatskog dirigenta Saše Britvića.

U nastavku festivala, 9. srpnja, slijedi nastup pariškog virtuoza na lutnji Thomasa Dunforda & Friends, s programom koji povezuje klasiku, jazz i pop. Publiku na Griču 11. srpnja očekuje originalna interpretacija "Četiri godišnja doba" Antonija Vivaldija u izvedbi Janoska Ensemblea, kojem je ovo prvi nastup u Zagrebu, a 13. srpnja nastupit će jedan od najcjenjenijih hrvatskih pijanista, Lovro Pogorelić s klavirskim recitalom posvećenim Robertu Schumannu.

Festival završava 18. srpnja uz Ardemus Quartet, saksofonski kvartet koji će predstaviti autorski program "Yes, she can!" posvećen ženama koje su oblikovale svijet klasične glazbe. Program je popraćen originalnim tekstovima pjesnikinje Ivane Bodrožić.

– Večeri na Griču već više od četiri desetljeća predstavljaju nezaobilazno glazbeno utočište ljeta u Zagrebu. Nakon što se koncertne dvorane zatvore, atrij Galerije Klovićevi dvori pretvara se u pozornicu vrhunskih glazbenih doživljaja pod zvijezdama. Festival je oduvijek spajao različite glazbene žanrove, ali ostao vjeran svojoj srži, klasičnoj glazbi – rekao je programski voditelj festivala Josip Nalis.