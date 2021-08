Važna prometnica u Jaruščici sutra je ujutro zatvorena za promet. Pogledajte obilazak

Sutra se obavlja hitna sanacija vodoobskrbnog cjevovoda na Karlovačkoj cesti kod broja 41, pa će ta važna prometnica na dijelu od ulice Remetinec do Ulice Jaruščica biti zatvorena za promet, i to od 9 do 14 sati. Zbog toga će se voziti obilazno ovom trasom: Karlovačka – Ulica Remetinec (spojna prometnica prema Jadranskoj aveniji) – Jaruščica – Remetinečki gaj – Karlovačka i obratno.

Iz istog razloga preusmjeren će biti i ZET-ov promet, pa će autobusne linije 111, 132, 164 i 168 od 9 do 11 sati prometovati preusmjereno: Savski most – Remetinečka cesta – (desno) Remetinečki gaj – Jaruščica – Karlovačka cesta – u nastavku uobičajenom trasom do krajnjih odredišta. Pri povratku autobusi voze istom izmijenjenom trasom.

Za vrijeme radova, autobusi navedenih linija zaustavljat će se na svim usputnim autobusnim stajalištima.