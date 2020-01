Vatrogasci na teren jure svaka dva sata, lani ugasili 1295 požara

I svetkom i petkom, vikendima i praznicima, u prosjeku jedanaest puta dnevno – toliko su često zagrebački vatrogasci u prošloj godini izlazili na intervencije, za svaku spremni u točno 60 sekundi, a na “mjestu događaja” za kratkih sedam minuta. Raspoređenih u pet postaja vatrogasnih je profesionalaca 316, a na terenu im, po potrebi, pomaže i oko 2500 dobrovoljaca iz 57 društava. Upravo su se DVD-ovi lani posebno iskazali jer su, u odnosu na 2018. godinu, odradili čak 71 posto intervencija više.

Pogodili “hitnim koridorom”

– Od ukupno 3971 izlazak lani, 2066 bilo je tehničke prirode – govori nam Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, pa objašnjava kako u to, među ostalim, “ulazi” uklanjanje stabala s cesta, intervencije u prometu, spašavanje životinja. A upravo četveronožaca, ali i pernatih živih bića poput male sove koju su napale vrane, iz nevolje su vatrogasci prošle godine izbavili 67. Spašavali su i one koji su zapeli u dizalima pa su oslobađali ljude iz 116 liftova, a skidali su i “okove”, odnosno 20 im je Zagrepčana lani stiglo s nadom da će im upravo oni pomoći skinuti prstenje koje se nije dalo skinuti nakon što su ruke otekle. Direktno, kaže nam Jembrih, pomoć su pružili 287 osoba, a smrtno stradalih u metropoli bilo je, nažalost, 91. Što se samih požara tiče, bilo ih je u prošloj godini 1295, odnosno dnevno u prosjeku tri i pol.

– Požara otvorenog prostora bilo je 699, u građevinama 456, a i 610 puta izlazili smo na izvide i lažne dojave – govori nam zapovjednik JVP-a, pa ističe i da su gotovo svaki dan, ili, precizno, 284 puta, vatrogasci “odrađivali” i ispumpavanja vode. Održali su lani i 192 edukacije na kojima je bio 5601 polaznik, a pobrojali su i snimanja te medijske istupe, kojih je bilo 98. Posebno je oduševio njihov “tetris challenge”, kao i plakati s “hitnim koridorom” postavljeni po cijeloj Hrvatskoj s uputama kako se s prometnica skloniti hitnim službama u prolasku.

Ispomoć u Dalmaciji

Naradili su se vatrogasci prošle godine i na velikom požaru na Jakuševcu, gdje su dežurali danima, skladište kod Zapadnog kolodvora gorjelo je dvaput, u svibnju su se borili s piromanom koji je u pet dana na raznim lokacijama zapalio osam automobila, a pune su ruke posla imali istog mjeseca kad je metropolu pogodilo olujno nevrijeme. Vjetar je tada nosio krovove i rušio stabla, a voda je doprla u kuće i stanove gotovo svakog zagrebačkog podruma i prizemlja.

– U prvih 30 sati nevremena odradili smo čak 415 intervencija, a do kraja tog tjedna došli smo do broja 725. Slično nevrijeme pogodilo je Zagreb opet krajem rujna, kad smo također cijele dane proveli na terenu – objašnjava nam Siniša Jembrih, pa dodaje da nisu “operirali” samo po gradu. Spašavali su i sa Sljemenske ceste, a kao posebno delikatne slučajeve navode one s djecom. “Oslobodili” su tako jedan prstić koji je zapeo u metalnom lampašu, kao i jednu nestašnu glavicu koja se na Selskoj zaglavila u spravi za vježbanje.

Bili su lani opet ispomoć i na požarima u Dalmaciji, ovog puta kod Šibenika, a jedini dan u 2019. koji im je ostao bez ijednog poziva i izlaska na teren bio je onaj uoči Valentinova, 13. veljače.

Iako ih, kako sami zagrebački vatrogasci kažu, rijetko što više može iznenaditi, zabezeknuti su ostali slučajem koji se dogodio upravo početkom ove godine. Izišli su na dojavu o požaru u Čazmanskoj ulici, gdje su, nakon gašenja vatre, utvrdili da je netko zapalio – mačku.

Video: Zgrada na Kvatriću nakon požara