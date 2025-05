Vatrogasci i dalje rade na dogašivanju: U izgorjelim podrumima opremu imao i HNK

Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca protiv vatrene stihije koja je u subotu, nešto poslije 17 sati, zahvatila napušteni objekt Sveučilišne bolnice u zagrebačkom naselju Blato. Radilo se, podsjetimo, kako su izvijestili iz Javne vatrogasne postaje Zagreb, o požaru u podrumskom dijelu, a vatra je zahvatila oko 1600 četvornih metara prostora koji za potrebe skladištenja koristi nekoliko poduzeća. Vatra je, kako je istaknuo Siniša Jembrih, zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca, zahvatila različiti namještaj, strojarske dijelove te automobil i nekoliko radnih strojeva, a temperatura je dosegnula čak 1500 stupnjeva Celzijusa.

– S obzirom na ekstremne temperature u jednom trenutku bili smo prisiljeni na povlačenje, odnosno aktivnu obranu izvana. Taj prostor koriste različite tvrtke. Na tako visokim temperaturama i konstrukcija od betona bit će oštećena. Požar se ne bi trebao širiti. Sreća u nesreći jest da u blizini nema stambenih objekata – kazao je Jembrih. Objasnio je i kako su na požarištu imali tri sektora, od kojih su dva relativno brzo ugašena, dok im je treći povremeno predstavljao problem zbog velike količine dima i visoke temperature pa su se vatrogasci morali koncentrirati na aktivnu obranu izvana. Dodao je da je skladišni prostor zahvaćen požarom golem i već im je otprije poznat.

Na intervenciji je sudjelovalo 140 vatrogasaca s 43 vozila, a uz članove JVP-a Zagreb, na terenu su bili i brojni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Blata, Botinca, Kustošije, Kučilovine, Odranskog Obreža, Kupinečkog Kraljevca, Svete Klare, Odre, Dragonošca, Moravča, Resnika, Glavničice, Hrašća, Lužana i Sesveta. – Požar je u subotu oko 22 sata stavljen pod kontrolu, a nešto poslije ponoći prve smo ekipe počeli slati kućama. Danas je na terenu desetak ekipa koje intenzivno rade na dogašivanju – istaknuo je Jembrih.

Uz vatrogasce, u gašenju požara sudjelovale su i tri cisterne Holdingove podružnice Vodoopskrba i odvodnja te djelatnici Čistoće, a zbog gustog dima koji se širio metropolom Zagrepčanima je stiglo preventivno upozorenje da se ne približavaju požaru te da zatvore prozore. Iz Policijske uprave Zagrebačke kazali su da je požar buknuo iz za sada neutvrđenog razloga te kako materijalna šteta još nije utvrđena, a više informacija bit će poznato nakon očevida koji tek treba uslijediti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na terenu se u subotu u večernjim satima našao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je na današnjoj konferenciji za medije, odgovarajući na novinarska pitanja, istaknuo kako praksa da se prostori objekta u Blatu koriste za potrebe skladišta traje već više od dva desetljeća.

– Tim se prostorom koristi nekoliko gradskih te državnih kulturnih ustanova i privatnih poduzeća, a dok ondje traje policijski očevid, nitko od zakupaca ne može unutra. Tek po završetku očevida znat će se što je točno i koji dio je izgorio, a samim time i kolika je materijalna šteta – kazao je Tomašević. Dodao je i kako je nakon desetljeća borbe oko imovinsko-pravnih odnosa prije desetak dana objekt i službeno prešao u državno vlasništvo, a na temelju Sporazuma o nagodbi između Grada i Vlade RH, potpisanog lani u listopadu.

– Država je preuzela u vlasništvo zemljište istočno od starog objekta nikad završene bolnice gdje će se graditi Nacionalna dječja bolnica u prvoj fazi, a onda država planira u drugoj fazi na mjestu sadašnje nikad završene bolnice, odnosno sada već možemo reći i ruševine s obzirom na požar, graditi Sveučilišnu bolnicu. Grad je u zamjenu dobio zemljišta koja su nam bitna za gradnju vrtića, škola, domova za starije i slično – dodao je Tomašević.

A jedna od kulturnih ustanova, kako su nam potvrdili, koje su prostor koristile za potrebe skladištenja jest i zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište iz kojeg su nam kazali kako im je objekt u Blatu tek jedan od skladišnih prostora te kako ondje nisu čuvali vrijedne stvari.

– HNK skladišti opremu predstava na više vlastitih lokacija, kao i u uređenim prostorima bivše vojarne u Jastrebarskom koju nam je dalo na korištenje Ministarstvo kulture i medija, te je propisno čuvana u za to adekvatnim uvjetima. U prostorima Sveučilišne bolnice Blato koristimo manje skladište u kojemu se nisu čuvale vrijedne stvari, a i recentno je dio i preseljen iz bolnice zbog neadekvatnih uvjeta za skladištenje. S obzirom na to da se prostor požarišta još uvijek nadzire s ograničenim pristupom, nemamo precizan uvid i saznanja o stanju skladišta. Bez obzira na ovaj nemili događaj s posljedicama gubitka stvari i imovine, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu neće imati štete i posljedica u provođenju repertoara i radu na predstavama koje slijede – istaknuli su.

Gradnja Sveučilišne bolnice, za što su Zagrepčani desetak godina izdvajali 1,5 posto od svojih plaća, započela je davne 1985. Trebala je biti ponos Zagreba, najveći i najmoderniji klinički centar, opremljen najsuvremenijom medicinskom opremom i kongresnim centrom, no to se nije ostvarilo. Nije završena, a posljednjih godina služi kao kulisa za snimanje filmova, kao stvorena za set nekog postapokaliptičnog filma. No sada, nakon što su razriješeni imovinsko-pravni odnosi i objekt je prešao u državno vlasništvo, ondje bi se, kako smo ranije pisali, u prvoj fazi trebala izmjestiti Klinika za dječje bolesti Zagreb. Za njih će se osigurati 481 bolnički krevet te dodatnih 300 u dnevnoj bolnici, sve skupa u građevini s četiri nadzemne te podzemnom etažom.

Kako su svojedobno objasnili iz Ministarstva zdravstva, glavni ulaz u novu kliniku, koja bi trebala biti završena do travnja 2029., nalazit će se na sjeverozapadnoj strani građevine s pristupom preko ulaznog trga na kojem je locirano stajalište autobusa javnog prijevoza i mogućnost kratkog zaustavljanja osobnih vozila i vozila taksija. Smjestit će se ondje, među ostalim, tematski katovi, čekaonice s foteljama i igraonicama za klince, kafići i trgovine u prizemlju, zeleni krovovi koji su ujedno i terase...

U novoj bolnici bit će i kapelica, kao i sustav pneumatskih cijevi za transportiranje laboratorijskih uzoraka, krvi i krvnih pripravaka, lijekova, snimaka i nalaza, potrošnog materijala, a roll-kontejneri trebali bi se bolnicom kretati s pomoću besposadnih vozila. Novi objekt dječje bolnice podzemnim će se tunelom dugim 188 metara povezati s tzv. E01 objektom, koji se nalazi u sklopu Sveučilišne bolnice, a kroz koji će se neprestano odvijati promet, odnosno dovoz i odvoz lijekova, hrane, posteljine, odjeće, sterilnih instrumenata... i to s pomoću robota.