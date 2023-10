UŽIVO Tomašević: 'Smanjit ćemo košnju na nekoliko lokacija u gradu kao dio novog pilot-projekta'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, zajedno sa suradnicima, u rasadniku Markuševec obilježava početak akcije ozelenjivanja metropole. Nakon toga održat će i redovnu tjednu konferenciju za novinare.

– Sadit ćemo u svih 17 gradskih četvrti i ono što je radnoj grupi koju sam osobno vodio bio najteži posao, bilo je naći lokacije na kojima ćemo zasaditi tih 8000 stabala. Na tome su radili različiti gradski uredi, tražeile su se lokacije koje su imovinsko-pravni čiste, gdje neće biti problema s budućim gradnjama i slično. Sadit ćemo jedno stablo na sto Zagrepčana i tako svake godine – započeo je Tomašević te dodao da će se ove sezone posaditi osam tisuća stabala, a to ne uključuje Medvednicu i park šume jer se tamo odvija posebno pošumljavanje.

Istaknuo je i kako će sadnja krenuti od četvrtka i to na Bundeku, uz avenije, u svim gradskim četvrtima, a zamijenit će se i oštećena stabla u oluji.

– Ova aktivnost koštat će 3,7 milijuna eura i to iz Gradskog proračuna. Ova stabla su najbolji odgovor na klimatske promjene, a osim toga, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja razrađen je plan za provedbu pilot-projekta uvođenja cvjetnih livada. Naime, na nekoliko travnatih lokacija u gradu imat ćemo smanjeni režim košnje i te će livade činiti zeleni koridor za oprašivače, što je u skladu sa smjernicama za zaštitu prirode – kazao je Tomašević te dodao kako će lokacije biti označene posebnim informacijskim pločama kako bi građani bili upoznati s provođenjem projekta.

Komunalne naknade

– To je ono što građani plaćaju svaki mjesec kroz uplatnicu Holdinga, trenutno je na savjetovanju odluka da se taj iznos za građane neće mijenjati, već ide iz kune u eure. Komunalni doprinos se plaća jednom i to kad se nešto gradi, dakle plaćat će ga investitor, a treba pokriti troškove komunalne infrastrukture koje Grad treba napraviti kod gradnje nove zgrade. Trenutno taj iznos nije dostatan, a o tome su govorili i drugi gradonačelnici, deset godina nije ništa mijenjano, u prvoj zoni ćemo se izjednačiti s cijenama u Splitu i Dubrovniku – poručio je gradonačelnik.

Zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec skrenula je pak pozornost na dvije odluke koje će se naći na dnevnom redu iduće sjdenice Gradske skupštine koja se očekuje 9. studenog.

– Radi se o izmjenama statuta dvije gradske ustanove za socijalnu skrb, Malog doma i Novog Jelkovca. Što se tiče ustanove Mali dom, proširuju se usluge, s druge strane mijenja se naziv, a ono što je najbitnije su investicije u dva nova prostora i to je značajan iskorak od osnutka. Otvorit ćemo dvije nove lokacije u Badalićevoj i na Velesajmu. Ulazimo i u investicije za Novi Jelkovec jer se dodaju i nove lokacije, pa će doći do promjene imena, to su tri nove lokacije – poručila je Danijela Dolenec te najavila da se danas raspisuje natječaj za stipendije za studente viših godina