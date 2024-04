Tomašević: Pokrećemo realizaciju 'Projekta Zagreb', ovo je najveće ulaganje u povijesti Zagreba

Novi utorak, znači i nova redovna konferencija za medije utorkom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom. Konferencija se održava u prostorima Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, a u nastavku možete pronaći izvještaj s konferencije kao i snimku videoprijenosa. Glavna tema bila je Projekt Zagreb, no osim toga bilo je riječi i o osobama s autizmom, zatim o bolnici Sveti Duh, ilegalnom odlaganju otpada i drugim gradskim aktualnostima.

VIDEO:

TEKSTUALNI PRIJENOS:

Širenje usluga za osobe s autizmom

Konferenciju je otvorila zamjenica Dolenec govoreći o proširenju usluga za osobe s autizmom. U organizaciji Centra za autizam i Centra mladih Ribnjak Grad Zagreb danas obilježava Svjetski dan svjesnosti u autizmu, uz program u Centru mladih Ribnjak i niz edukativnih radionica u brojnim gradskim knjižnicama. Na ovaj način Grad Zagreb teži podići vidljivost autističnih osoba u društvu, kao i skrenuti pozornost na potrebe veće stručne podrške i snažnije integracije osoba s autizmom u našu zajednicu.

Na otvorenju programa u Centru mladih Ribnjak, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je kako Grad Zagreb prepoznaje potrebu širenja usluga za djecu i odrasle s autizmom, i podsjetila da je krajem prošle godine Gradska skupština usvojila Akcijski plan za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece, koji donosi niz mjera kojima ćemo u narednom razdoblju ojačati stručnu podršku vrtićima i školama u Zagrebu u uključivanju djece s teškoćama u redovne programe. Trenutno je u programe gradskih dječjih vrtića uključeno 280 djece s autizmom, od čega 38 u Centru za autizam, a 242 u redovne programe vrtića.

– Isto tako, krajem godine smo Gradsku skupštinu izvijestili o ciljanim ulaganjima u razvoj obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih usluga za osobe s autizmom, s posebnim naglaskom na one namjerene djeci. U proračunu Grada Zagreba za 2024. nalaze se investicije u nove socijalne usluge za djecu s autizmom u Zagrebačkom centru za neovisno življenje, novu Suvagovu ambulantu za ranu intervenciju na Žitnjaku i proširenje socijalnih usluga ustanove Silver – istaknula je zamjenica Dolenec.

– No, najvažnije što ćemo ove godine napraviti u smislu iskoraka za djecu i odrasle s autizmom jest da ćemo konačno pripremiti financiranje i izgradnju novog Centra za autizam u Oporovcu o kojem se godinama pričalo u prazno, te investirati u lokaciju za socijalne usluge za odrasle osobe s autizmom na Ravnicama. Obje te investicije Grad Zagreb je trebao realizirati već odavno, ali mi ćemo biti ti koji će riješiti sve naslijeđene probleme s tim projektima, od imovinsko-pravnih, do osiguranja potrebnih financijskih sredstava za njihovu realizaciju – dodala je.

Projekt Zagreb: Najveće ulaganje u vodovod u povijesti

Nakon Dolenec riječ je uzeo Tomašević. Glavne tema na konferenciji je projekt Zagreb koji je prijavilo gradsko poduzeće Vodoopskrba i odvodnja. Radi se, kaže Tomašević, o najvećem projektu u povijesti grada i najvećem projektu koji je prijavljen na sufinanciranje Europskoj uniji. Desetljećima se nije ulagalo u vodovodnu mrežu u Zagrebu, a zbog čega su sve veći gubitci u vodnom sustavu i Grad je tu išao unazad, ocijenjuje Tomašević pa podsjeća da je 2007. Zagrebački holding emitirao 300 milijuna eura obveznica na Londonskoj burzi, a pritom su se obvezali da će većinu investirati u vodnu mrežu, no na kraju je samo nekoliko posto od tog iznosa zaista završilo u vodnoj mreži, a ostalo je potrošeno na razno.

– 25. ožujka je projekt prijavljen na Europski projekt. Ovo je toliko veliki projekt da ima čak 27 građevinskih dozvola, a uvjet za financiranje je bio uvjet 80 posto građevinskih dozvola i imovinsko pravnih odnosa, imamo 1662 čestice odnosno parcele gdje smo riješili skoro sve jedino još dvije, tri parcele imamo, a imamo i 25 građevinskih dozvola. Ovo je najveći projekt u Hrvatskoj i sve ovo govorim jer svi ti pokazatelji nas rangiraju na listi drugih projekata među drugim gradovima – istaknuo je Tomašević i rekao da će projekt koštati više od 320 milijuna eura, a usporedio je to sa cijenom četiri žičare.

Naveo je da očekuje da će većina biti EU sredstava pa da se zbog toga neće morati dizati cijene vode. Rekao je i da je Zagreb jedan od rijetkih gradova koji sufinancira vodu. Naveo je i da postoje u Zagrebu cijevi za vodu koje su stare čak 140 godina. Projekt bi trebao krenuti u realizaciju sljedeće godine, a sav novac bi se trebao potrošiti do 2029. godine, dakle u 5 godina.

– Glavne koristi projekta su proširenje mreže vodovoda, to nije velik broj kućanstva, no to su teško dostupne kuće kao one u Kašini, na istoku grada, u Sesvetama. To je skupo i zahtjevno i zato su to zadnja kućanstva u GZ bez vodovoda. No, tu govorimo i o Novom Zagrebu, točnije Brezovici gdje je jako mala gustoća naseljenosti. – rekao je pa nastavio da je u planu i treći stupanj izgradnje pročistača voda.

Projekt obuhvaća i gradnju kanalizacije te njezinu obnovu na području cijeloga grada. A jedan od razloga raskida ugovora za koncesiju na pročistaču voda je i treći stupanj pročišćavanja koji je obveza Hrvatske prema Europskoj uniji i to je bio uvjet za financiranje ovog projekta iz EU.

– Radi se o investiciji od čak 94 milijuna eura. Da nismo raskinuli koncesijski ugovor taj iznos bi snosili građani Zagreba, a ne EU fond i to je bio jedan od glavnih razloga. To će se graditi u Resniku pored postojećeg pročistača – zaključio je Tomašević. Nakon toga uslijedila su pitanja novinara, a prvo se odnosilo na poskupljenje vode.

Tomašević je odgovorio da ovaj projekt nije usporediv niti s jednim drugim u Gradu Zagrebu te da je zato pripremljen za natječaj da se utvrdi koliko će biti sufinanciranja kako ne bi te nužne investicije opterećivale cijenu računa, no ViO posluje s minusom, a to Grad subvencionira, a minus je nastao zbog operativnih troškova koji su sve veći.

– Sigurno do kraja godine nećemo dizati cijenu vode, nama kapitalni troškovi ne utječu na cijenu vode, nego operativni, a nadamo se da ćemo moći držati i dalje cijenu ovakvom kakva jest – odgovorio je. Uz Projekt Zagreb, kroz financiranje Grada Zagreba će se dodatno investirati u vodoopskrbu i odvodnju jer ovaj projekt zadovoljava pola potreba za investicije, a ostalo će se pokriti iz gradskih sredstava, Tomašević procijenjuje da će iznos dodatnih investicija biti 150 milijuna eura.

– Trenutno 96% kućanstava u Zagrebu ima pristup vodovodnoj vodi, a sad je ideja da riješimo ovih četiri posto da svi imaju vodu, no nije sve u našim rukama – zaključio je odgovor na pitanje o ovoj temi.

O ilegalnim odlagalištima otpada

Novinari su zatim gradonačelnika pitali o ilegalnim odlagalištima otpada, počevši od Ježdovca. Desetljećima se komunalno redarstvo, policija i drugi bore s tim problemom, započeo je Tomašević.

– Ovdje govorimo o kriminalu, o firmama koje zarađuju novac da ondje ilegalno odlažu, to je kriminalni biznis i kaznena djela protiv okoliša koji se ne sankcioniraju u RH kao ozbiljna djela nego kao prekršaji sa smješnim kaznama i u tom smislu treba promijeniti i postrožiti taj zakon od strane države – odgovorio je gradonačelnik pozivajući se da nedovoljne ovlasti komunalnih redara koji su, ocijenjuje, nemoćni bez strožih kazni i pomoći države.

To je problem i u drugim gradovima, naveo je, dodavši da je više puta razgovarao u ministarstvu o toj temi, no da nema interesa, a Grad u međuvremenu plaća Čistoći da se taj otpad odvozi na odlagalište koje je legalno dok se ne izgradi Centar za gospodarenje otpadom u Resniku koji je najavljen za 2028. godinu.

O Svetom Duhu

– Radimo na sustavnom rješenju da oporabilište otpada u Resniku koje je za postpotresni građevinski materijal postane i oporabilište za ostali otpad – istaknuo je.

Što će biti s gradskom bolnicom Sveti Duh koja bi prema novom zakonu trebala preći u ingerenciju države? Tomašević odgovara da će pričekati odluku Ustavnog suda koja kasni, a Gradska skupština pitala ga je još lani je li taj zakon u skladu s Ustavom. Dok se sud ne očituje, grad neće potpisati sporatum, dodao je.

Svibanj je novi, zadnji rok, za dovršetak Branimirove u Sesvetama, odnosno probijanja prve faze, odgovorio je Tomašević spominjući o ostalim temama. O temi Kranjčevićeve rekao je da se radi na glavnom izvedbenom projektu koji će biti gotov za nekoliko mjeseci, a zatim da će po ishođenju građevinske dozvole i provedenom natječaju da će prva lopata tamo biti do kraja godine.

POVEZANI ČLANCI:

..

POVEZANI VIDEO Tomašević: 'Od svibnja besplatna žičara za Zagrepčane'