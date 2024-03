Iza Uskrsa otvara se veliko gradilište u Zagrebu, počinje gradnja Tomaševićevog najvećeg projekta

Dugo se najavljivao, još dulje čekao, ali sada bi realizacija zaista trebala početi. Najveća kapitalna investicija u mandatu ove gradske vlasti, gradnja društveno-kulturnog centra i Gradske knjižnice Paromlin, trebala bi početi za nekoliko dana, preciznije nakon Uskrsa. Konačno su se, naime, razmrsili svi repovi natječaja za izvođenje radova koji je raspisan još sredinom kolovoza prošle godine te je sada sve spremno za početak realizacije investicije vrijedne oko 80 milijuna eura.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je posljednju u nizu žalbi početkom ovoga tjedna, a gotovo u isto vrijeme građevinski kontejneri, ograda i kamioni zauzeli su dio parkirališta na Paromlinu, označivši tako uvod u radove koji bi trebali potrajati, prema procjenama, između 24 i 30 mjeseci, odnosno otprilike dvije godine, što znači da bi suvremeni centar na mjestu oronule zgrade trebao biti dovršen 2026. Radovi će se odvijati u fazama, a izmijenit će i neke prometne tokove u metropoli.

POVEZANI ČLANCI:

Prije početka glavnih radova na zgradi, Holdingova podružnica Zagrebačke ceste za 132 tisuće eura će u roku od mjesec dana izgraditi novu prometnicu, odnosno probiti oko 250 metara ceste od Trga Stjepana Radića, pored dvorane Lisinski, preko postojećeg gradskog parkirališta Paromlin do Koturaške. Osim za pristup strojevima gradilištu za vrijeme radova, ta će cesta služiti i kasnije za pristup Paromlinu te njegovoj podzemnoj garaži.

GALERIJA: Ovako će izgledati Paromlin

Iz Grada obećavaju zamjenske parkirališne kapacitete na Gredelju, ali i veću aktivaciju istočnog parkirališta Velesajma. U međuvremenu, srušene su tri kuće u Paromlinskoj te bivša zgrada Zagrebačke banke, danas u vlasništvu privatnog investitora.

Veliko ulaganje u Paromlin najavljeno je za početak ove godine, no kasnilo se zbog dvije žalbe. Odluku je Grad kao naručitelj donio u prosincu 2023. Prvo je u siječnju ZEM nadzor uložio žalbu na natječaj za nadzor radova. Sredinom veljače DKOM je uvažio žalbu i vratio Gradu na novo odlučivanje. Grad je potom odabrao ZEM, no onda se žalila tvrtka KLing koja je prvotno bila odabrana, no ovaj tjedan DKOM je žalbu odbio kao neosnovanu.

FOTOGALERIJA Velika potražnja u zagrebačkim ribarnicama: Pogledajte koliko stoji kilogram orade, oslića, brancina...