Došli srušiti drvo, a onda ga ostavili nasred dječjeg parka: 'Sama sam micala grane i debla da se djeca mogu igrati'

Srušeno stablo i njegove grane ostavljene nasred dječjeg parka u zagrebačkom naselju Trnsko izazvalo je nezadovoljstvo u kvartu. "Svaka im čast, ovo se ovako ostavi posred dječjeg park umjesto da se pomaklo na travu sa strane. Da čovjek ne povjeruje", napisala je Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi gdje je podijelila i fotografije.

Stanovnici su ljuti jer grane drveta sada onemogućuju djeci sigurnu igru u parku. Umjesto brze sanacije i uklanjanja prepreke, građani su kazali kako je nadležna služba samo prošla terenom. "Da problem je, djeca se ne mogu sad igrati normalno u parku, a Zrinjevac je sad samo prošao s kamionom. Nisu došli pobrati to i očistiti. Bačeno je na tobogan i na klupice te na klackalice. Ja sam micala sama grane i debla da se djeca mogu klackati", istaknula je ogorčena Zagrepčanka.

Slična situacija zabilježena je i u zagrebačkoj Donjoj Kustošiji. Naš čitatelj javio nam je kako granje ondje stoji nasred jednog dječjeg igrališta i to još od nevremena koje je poharalo Zagreb krajem ožujka.