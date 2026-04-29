U ZAGREBAČKOM TRNSKOM

Došli srušiti drvo, a onda ga ostavili nasred dječjeg parka: 'Sama sam micala grane i debla da se djeca mogu igrati'

Čitatelj
Autor
Ana Vrbanek
29.04.2026.
u 13:35

Stanovnici su ljuti jer grane sada onemogućuju djeci sigurnu igru u parku.

Srušeno stablo i njegove grane ostavljene nasred dječjeg parka u zagrebačkom naselju Trnsko izazvalo je nezadovoljstvo u kvartu. "Svaka im čast, ovo se ovako ostavi posred dječjeg park umjesto da se pomaklo na travu sa strane. Da čovjek ne povjeruje", napisala je Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi gdje je podijelila i fotografije.

Stanovnici su ljuti jer grane drveta sada onemogućuju djeci sigurnu igru u parku. Umjesto brze sanacije i uklanjanja prepreke, građani su kazali kako je nadležna služba samo prošla terenom. "Da problem je, djeca se ne mogu sad igrati normalno u parku, a Zrinjevac je sad samo prošao s kamionom. Nisu došli pobrati to i očistiti. Bačeno je na tobogan i na klupice te na klackalice. Ja sam micala sama grane i debla da se djeca mogu klackati", istaknula je ogorčena Zagrepčanka.

Slična situacija zabilježena je i u zagrebačkoj Donjoj Kustošiji. Naš čitatelj javio nam je kako granje ondje stoji nasred jednog dječjeg igrališta i to još od nevremena koje je poharalo Zagreb krajem ožujka.

Foto: Facebook screenshot

VR
Vrapčanac
13:44 29.04.2026.

Ma to namjerno ostave da vide koja djeca će pokazati instinkte za rad u Zrinjevcu. Vrbuju radnike od malih nogu.

