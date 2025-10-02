Naši Portali
CILJ JE JEDNOSMJENSKA NASTAVA

Obilježen početka radova na izgradnji OŠ Lanište: Uložit će se 17 milijuna eura, a rok za završetak je 19 mjeseci

Tomašević sa suradnicima obišao radove rušenja starog i izgradnje novog nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 12:05

Zgrada će, kazao je, biti izgrađena po najvišim standardima energetske učinkovitosti.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, polaganjem kamena temeljca, obilježava početak radova na izgradnji Osnovne škole Lanište.

– Podsjećam da su s radom od početka školske godine otvorene čak tri nove osnovne škole, OŠ Jakušvec, PŠ Ježdovec i Prva ekonomska škola. Škola u Savskom Gaju je najveća škola u Zagrebu, ima 1250 učenika u 52 razredna odjela, možda se radi i o najvećoj školi u Hrvatskoj. Učenici iz Savsog Gaja će se, izgradnjom škole u Laništu, podijeliti na novu OŠ Lanište i obje škole će moći ići u jednoj smjeni – kazao je Tomašević.

– Nova škola će imati kapacitet za 500 učenika u 20 razrednih odjela. Bruto površina bit će 7700 metara kvadratnih, imat će prizemlje i dva kata, 27 učenionica, kuhinju, veliku blagovaonicu, dvije dvorane, dva košarkaška igrališta, igralište za rukomet i mali nogomet, vježbalište sa spravama, traku za trčanje i 27 parkirnih mjesta. Sve to će ukupno biti nešto manje od 17 milijuna eura s PDV-om i njavećim će se dijelom, 15,7 milijuna eura, financirati iz EU fondova putem NPOO-a u suradnji s Vladom i resornim ministarstvom – objasnio je Tomašević dodajući da se ostatak financira iz proračuna.

Zgrada će, kazao je, biti izgrađena po najvišim standardima energetske učinkovitosti. – Tu, naravno, ne stajemo. Puno je projekata koji su u pripremi. Uskoro ćemo ili otvarati gradilišta ili otvarati novoizgrađene škole. Dosta je toga odrađeno, 22 projekta gradnje škola su završena, a puno je još posla pred nama. Zagreb ima najveći problem u RH, zbog gustoće naseljenosti ima jako puno škola s dvosmjenskom nastavom i zato smo išli u izmjene GUP-a da nađemo lokacije za nove škole, to je dosta izazovno što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih, ali i pronalaska prostora. No, vejrujem da ćemo u suradnji s ministarstvom napraviti ogromne napore da sva djeca mogu ići u svoje škole u jednosmjenskoj nastavi – rekao je. 

– Čestitam svima koji su radili na ovom projektu. U suradnji s Gradom pokušavamo riješiti problem škola koje su u dvije smjene i to nam je jedan od najvećih problema u čitavom velikom reformskom procesu koji je Vlada krenula ostvarivati sa sredstvima od 2,5 milijarde eura. Glavni je cilj da sve škole u zemlji rade u jednoj smjeni da se u svim školama može primjeniti koncept cjelodnevne škole, da se škole mogu otvoriti za učenike, ali i za širu društvenu zajednicu u večernjim satima. Zagrem imaveliki problem, koji razumijemo, a to je velika gustoća stanovništva, nemogućnost infrastrukture koja može dozvoliti gradnju novih škola...Nadam se da će se to sada s izmjenama GUP-a sada riješiti i da će škole kojima prostor to omogućuje ući u fazu nadogradnje i izgradnje. U petak ćemo uručiti još jedan ugovor za izgradnju, za 9 su izdate suglasnosti i čekamo da nam Grad vrati projekte kako bi se moglo pristupiti potpisivanje ugovora – kazao je ministar Radovan Fuchs.

Novinare je zanimalo koji je rok izvođenja. – Rok je 19 mjeseci – kazao je gradonačelnik.
