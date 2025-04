UŽIVO Dogan i Goluža kandidati su za Bernardićeve zamjenike

Predstavlja se savez Zagreb United - zajedno pobjeđujemo. Zajednički kandidat ujedinjenih lista i stranaka za predsjednika Gradske skupštine Davor Štern, i kandidat za gradonačelnik Davor Bernardić predstavljaju zamjenicu i zamjenika gradonačelnika.

Trpimir Goluža i Dina Dogan, kandidati su za zamjenike gradonačelnika. – Mnogi se čude i pitaju me 'kaj ti to treba'. Treba mi jer hoću Zagreb u kakavom bi htio živjeti, drugačiji, čisti redniji i ljudskiji – rekao je Štern. Danas u Zagrebu, dodao je, nema lijevo ni desno. – Jedino kada je to bitno je kada gledam hoće li me neki biciklist udariti u lijevu ili u desnu stranu – kazao je Štern.

– Puno Zagrepčana ne izlazi na izbore, a kasnije jadraju i grintaju. Sada se to neće dogoditi, iziđite na izbore i dajte glas onima koji mogu napraviti promjene. Spreman sam svoju starost zamjeniti za ono što bi mogao mlađe naučiti – napomenuo je.

– Sve nas povezuje ljubav prema Zagrebu, to nije otrcana fraza. Voljeti grad znači razumjeti ljude, poznavati kvartove, biti podrška. Zagreb je danas kao odbačeno siroče, zapušten i prljav, prepušten sebi. Zagrepčani koji plaćaju najveći porez na dohodak u ovoj zemlji dobivaju kvartove bez vode i kanalizacije, cijevi koje pucaju na sve strane, stare autobuse i tramvaje. Imaju manje plaće nego ljudi u susjednim gradovima, a cijena stanova je eksplodirala. Koliko je vladajućima stalo do ljudi, možda najbolje govori podatak da im je za projekt u Pobrežju uspjela isteći građevinska dozvola. Ova vlast je bila najgora prema umirovljenicima, mladima i obiteljima. Nije izgrađeno niti jedno mjesto u domovima za umirovljenike, o hospiciju da ne govorim...Kažu da smo svi žrtve svog karaktra, neki mi govore da sam preiskren i prepošten za politiku i da me to do sad koštalo, no ja im poručujem da upravo s tim vrijednostima idem u borbu za gradonačelnika Zagreba. Jedni cilj mi je da ostavim trag, napravim nešto dobro u društvu, da služim građanima koje nežu dijeiti ni po kojoj osnovi. Zagreb je grad svih boja i mora biti ujedninjen, i zato - Zagreb United – objasnio je Bernardić.

– Kroz osigurano mjesto u vrtići, voucher za sport, potporu mladima, Grad mora iskoristiti potencijale koji su svuda oko nas. Vrijeme je da grad vratimo na Savu i izgradnjom hidrocentrale osiguramo pitku vodu generacijama. Pruga je tu, ona je realnost, pretvorimo je u brzu gradsku željeznicu. Obitelj je svetinja, želimo grad koji je potpora obitelji, grad treba biti potpora samohranim majkama. Gradonačelnik treba biti među građanima, a ne u četiri zida smišljati PowerPoint prezentacije. Nisu napravili ništa osim što su zadužili grad, izgubili novac iz EU fondova i stavili grad na bubanj, predali ga u ruke bankama. Srama nemaju. Tomašević i ekipa funkcioniraju po nekim drugim pravilima, muzli su proračun kroz udruge, bili su redstavnici urbane kulture, a nismo vidjeli niti jednu njihovu izložbu. Tomašević i Kosta su izvukli preko 2 mlijuna eura iz Hipodroma. Lopovi i varalice. Zato je odgovornost svih nas da ustanemo i kažemo ne kriminalu, nesposobnosti i lopovluku – naveo je Bernardić.