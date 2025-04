Utrka za čelnu funkciju Zagrebačke županije: Kožić se bori i za sedmi mandat, Deaku adut geotermalne elektrane

Osvoji li povjerenje većine glasača na nadolazećim izborima, Stjepan Kožić postat će najdugovječniji hrvatski župan. Na čelo Zagrebačke županije prvi je put izabran još 2001. godine, funkciju drži već gotovo četvrt stoljeća, a sad je u utrci za rekordni, sedmi mandat. Bude li izabran, planira ga obavljati u istom sastavu kao i prethodne četiri godine; budući da je i ovog puta dobio podršku županijskog HDZ-a, za kandidate za zamjenike ponovno je odabrao Ervina Kolareca iz Velike Gorice i Damira Tomljenovića iz Vrbovca.

Kao svoje najveće prednost Kožić navodi kontinuitet, iskustvo i konkretne rezultate, a prioritet će mu, kao i u sadašnjem mandatu, biti sektori obrazovanja i zdravstva. Planira tako aktivnost nastaviti usmjeravati prema gradnji škola i dvorana, a u fokusu će mu biti i daljnja ulaganja u zdravstvo, primjerice dvije nove ambulante.

– Trenutačno je više od 100 liječnika na specijalizaciji, uključujući pedijatre, ginekologe, doktore obiteljske medicine, radiologe i druga ključna zvanja, čime dugoročno jačamo dostupnost i kvalitetu zdravstvene skrbi – govori Kožić, koji u programu ima i uvođenje jednosmjenske nastave za sve učenike te ulaganja u prometnu infrastrukturu u svim dijelovima županije. Nedavno mu je, spomenimo, počelo suđenje zbog toga što je iz županijskog proračuna 2020. plaćao hranu i piću medicinskom osoblju KB-a Merkur, no unatoč tome nastavlja s kampanjom.

S druge strane nalaze se izazivači, njih četvero. Među njima je i jedno zvučnije ime, ono Mihaela Zmajlovića, kandidata županijskog SDP-a i nekadašnjeg ministra zaštite okoliša koji je i na prošlim izborima bio u bitki s Kožićem. Bio je to i prvi put u 20 godina da je Kožić izgubio u prvom krugu, a u drugom je Zmajlovića pobijedio s 53,9 posto. SDP-ovac se sad u utrku uključio rano, krajem veljače, a podržava ga i Možemo.

Kandidati za zamjenike su mu stranački kolega Krunoslav Sohora te Vildana Botonjić iz redova možemovaca, a među najvažnijim stavkama iz programa ističe uspostavu jedinstvene karte za vlak, autobus i tramvaj za područje Zagreba i županije te rješavanje manjka liječnika specijalizanta. Podsjetio je tako na probleme nedostatka pedijatara u Samoboru i Vrbovcu, kao i u Svetoj Nedelji, u kojoj nema ni ginekologa ni ispostave hitne medicine. Zato je Zmajlović najavio osnivanje županijskog fonda za osiguravanje sredstava za privlačenje i zadržavanje liječnika, otvaranje dodatnih specijalizacija, uvođenje mobilnih ambulanti i timova, besplatne sistematske preglede za umirovljenike i ponovno pokretanje projekta bolnice u Gornjoj Bistri.

Fokusov kandidat za župana je predsjednik te stranke Gabrijel Deak, aktualni zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje. Kao stanovnik tog grada svjestan je, kaže, koliko je ozbiljan problem nedostatak specijalista poput pedijatra te je u središte svog programa stavio dovođenje novih liječnika. – Županija podupire specijalizaciju plastičnih kirurga, a to nam uopće ne treba. Mlade liječnike treba obvezati da pet godina rade u županiji u zamjenu za stimulirajuće mjere. Treba poraditi i na zdravstvenoj infrastrukturi – napominje Deak, koji za Kožića kaže da je "u raljama HDZ-a", a Zmajlovića optužuje da nije riješio problem otpada iako je kao ministar za to imao priliku. Od drugih kandidata ističe se, dodaje, i po planovima ulaganja u geotermalni potencijal županije.

– Bio sam na Islandu i SAD-u, dogovarao se s tamošnjim investitorima. O tome nitko ne razmišlja, a mogli bismo imati četiri-pet geotermalnih elektrana. U županiji nema voljnih sugovornika kad je riječ o toj temi. Postoji potencijal za čiste energije čiji je jedini nusprodukt topla voda. Može se stvoriti i ozbiljan zdravstveni turizam – napominje.

Jedina žena u utrci je Barbara Knežević iz Zaprešića, koja je bila članica tamošnjeg Gradskog vijeća te Županijske skupštine. Iza nje je stala koalicija predvođena strankom DOMiNO, a ističe kako se odlučila kandidirati jer sustav funkcioniranja Županije, ponajviše njezine skupštine, želi izmijeniti iznutra.

– Godinama gledam kako ljudi iz većine dižu ruke protiv naših amandmana jer znaju da ne smiju drukčije. Želim to promijeniti, omogućiti im više slobode – kaže Barbara Knežević, koja aktualnom županu, napominje, najviše zamjera to što je velik dio posla posljednjih godina delegirao zamjenicima. Što se tiče komunalnih pitanja, i ona u fokus stavlja zdravstveni sustav koji, tvrdi, nema osnovne uvjete za rad. – U sličnom je stanju i naše vatrogastvo. Trebamo i ceste pokrpati te pomoći poljoprivrednicima koji ne znaju kako dobiti potpore koje su im potrebne za razvoj. To su stvari koje se moraju ostvariti odmah, a onda se može posvetiti turizmu i drugim prioritetima – govori.

Uz potporu nezavisnih lista iz Zagrebačke županije, uključujući onu Marije Selak Raspudić, na popisu kandidata je i Danijel Pukšić iz Velike Gorice. Ističe se kao stručnjak s bogatim međunarodnim iskustvom rada u privatnom sektoru, a i njemu će, kaže, prioriteti biti školstvo, zdravstvo i promet. – Kandidiram se jer znam da može bolje. I to puno bolje nego što je danas – poručio je prilikom predstavljanja kandidature.