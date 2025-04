Zagrebačka županija dodijelila bespovratne potpore poduzetnicima početnicima: Njih 206 dobilo po 2000 eura

Zagrebačka županija dodijelila je 390 tisuća eura vrijedne bespovratne potpore poduzetnicima početnicima sa svog područja. Temeljem javnog natječaja sredstva u iznosu do 2000 eura ostvarilo je 206 poduzetnika početnika, odnosno svi koji su ispunjavali uvjete natječaja, a ugovore im je u Vrbovcu uručio zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović.

"Samo u ovoj godini Zagrebačka županija osigurala je ukupno tri milijuna eura bespovratnih potpora za svoje poduzetnike. Uz sada dodijeljena sredstva, u tijeku je i 2,1 milijun eura vrijedan natječaj za povećanje konkurentnosti, a po prvi puta u proračunu je osigurano i pola milijuna eura poduzetnicima za ugradnju fotonaponskih ćelija", rekao je Tomljenović.

Vedran Damjanović, vlasnik obrta za usluge, trgovinu i proizvodnju TerraSens, jedan je od ovogodišnjih dobitnika potpore koju će iskoristiti za razvoj senzora precizne poljoprivrede, kao što je senzor vlage tla i primjena dronova u poljoprivredi. "Potporu sam dobio za nabavu CNC stroja kojim ću izrađivati prototipove elektroničkih pločica koje služe za pokretanje senzora vlage tla", rekao je Damjanović i dodao da će na taj način smanjiti troškove poslovanja jer ih više neće morati uvoziti iz inozemstva.

Foto: Zagrebačka županija

Inače, do 15. svibnja 2025. godine otvoren je 2,1 milijun eura vrijedan natječaj za dodjelu bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva koji se bave proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima s ciljem povećanja konkurentnosti. Za proizvodne djelatnosti bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu do 10 tisuća eura dodjeljivat će se za proizvodne djelatnosti i to za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, preuređenje i nadogradnju strojeva, nabavu radnih strojeva poput viličara, dizalica i sl. te skladišne opreme. Za neproizvodne djelatnosti maksimalni iznos potpore iznosi do 4 tisuće eura, a dodjeljivat će se za nabavu strojeva, alata i druge opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, izradu/doradu web stranica i web shopa te nabavu radnih strojeva poput viličara, bagera, dizalica i sl. te skladišne opreme. Više informacija o natječaju dostupno je na web stranici Zagrebačke županije pod rubrikom Natječaji.