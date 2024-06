Uskoro opsežna rekonstrukcija u Ilici: Radit će se 1,7 kilometara cjevovoda, evo detalja

Vodoopskrba i odvodnja započet će ovog ljeta s radovima rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici, i to od križanja s Vinogradskom ulicom na istoku do križanja s Ulicom Črnomerec na zapadu. Radovi će se izvoditi u dvije faze prema projektu „Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici (od Vinogradske do ulice Črnomerec)“.

Početak prve faze radova, od ulice Črnomerec do Selske ulice, planiran je 8. srpnja 2024. godine uz planirani završetak krajem kolovoza 2024. godine. Po završetku prve faze te po ishođenju privremene regulacije prometa pristupit će se drugoj fazi radova koja će se protezati od Selske do Vinogradske ulice.

Realizacijom ovog projekta omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Rekonstrukcija 200 kućnih priključaka također je obuhvaćena projektom. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.686,49 metara.

U tijeku su, podsjetimo, opsežni radovi na više lokacija u Zagrebu, a iz HEP Toplinarstva javili su i da će tijekom nadolazećeg vikenda za sav promet biti zatvorena Horvaćanska zapadno od Selske.

Za to vrijeme će se koristiti obilazni pravci, a oni su sljedeći: Selska cesta – Ulica Blaža Trogiranina - Srednjaci - Horvaćanska cesta i obratno te Horvaćanska cesta – Ulica Marijana Haberlea - Jarunska - Selska cesta - Jadranski most.

Radi se i novi kolnik na Aveniji Gojka Šuška u Dubravi, a radovi će trajati do 3. srpanja. Za to vrijeme, zapadni kolnik je zatvoren je promet, a vozila se mogu kretati južnim kolnikom.

