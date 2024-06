Veliki radovi čekaju Zagreb cijelo ljeto: Ceste će se raskopati na 20 frekventnih lokacija, donosimo detalje

Ako ovog ljeta niste planirali odmor izvan Zagreba, možda bi bilo dobro da na godišnji pošaljete barem živce jer će se, prema ustaljenom običaju, ponovno u metropoli raditi na dionicama frekventnih prometnica. Već se počelo, točnije, a u nastavku lipnja pa potom tijekom srpnja i kolovoza sve do rujna kopat će se po cestama kao i ranijih godina, jer je u tom razdoblju u gradu najmanje ljudi, a visoke temperature pogoduju postavljanju asfalta.

Na listi i Samoborska

Kako bismo se na vrijeme pripremili na radove, posebne regulacije prometa i obilaske dionica na kojima se kopa, u gradskom uredu mjerodavnom za pitanja prometa doznali smo hodogram aktivnosti tijekom ljeta, a istražili smo i koliko će se u uređenje cesta uložiti. Grad je nadležan za 2589 kilometara prometnica, a tijekom ljetnih praznika održavaju se nerazvrstane ceste I. reda. Njih je u metropoli pak 706 kilometara, a u pravilu je riječ o najopterećenijim prometnicama pa se na njima može raditi jedino kad su manje gužve. Ove je godine u proračunu za uređenje i asfaltiranje osigurano 6,3 milijuna eura.

U lipnju se planiraju tri veća zahvata, a među njima je i uređenje Avenije Gojka Šuška, koje je počelo jučer. Točnije, njezina zapadnog kolnika u duljini od 800 metara od ZET-ova okretišta do Ulice Rudolfa Kolaka, a radit će se do 3. srpnja. Počelo se kopati i u četvrti Brezovica, i to zbog uređenja Grančarske ceste od Hudobičke do IV. odvojka, u duljini od oko kilometar i pol, za što će biti izdvojeno 300 tisuća eura, a radovi će trajati do 29. lipnja.

Ovoga će se mjeseca za 175 tisuća eura asfaltirati i sjeverni trak obližnje Prigradske na potezu od Brezovičke do Ulice dr. Luje Naletilića, u duljini od otprilike jednog kilometra. U lipnju bi usto trebala početi, a u srpnju završiti veća akcija asfaltiranja na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama. Gužve bi mogle nastati na prilazu naselju jer će se zatvoriti južni kolnik radi asfaltiranja od novog spoja s produženom Branimirovom do Ulice Ljudevita Posavskog. Novi će se asfalt pak postaviti na devet tisuća četvornih metara ceste, što će stajati 850.000 eura.

Žega srpnja radove će donijeti i zapadu grada, točnije na Aleju grada Bolonje od Prigornice do Škorpikove. Uređivat će se južni kolnik, a promet odvijati po sjevernom na potezu od Gajnica prema Vrapču, odnosno do podvožnjaka Škorpikove. Kopanja neće biti pošteđen ni Novi Zagreb jer nakon što je lani Avenija Većeslava Holjevca dobila novi asfalt od Doma zdravlja u Sigetu preko naselja Podbrežje do Sloboštine, slijedi ostatak radova. Uredit će se potez od Nežićeve do Ulice Savezne Republike Njemačke, odnosno nadvožnjaka Buzin. Uzrokovat će to gužve, ali i izmjene u javnom prijevozu, budući da će se dionica u potpunosti zatvoriti.

Kolovoz donosi dva veća gradilišta, po jedno na istoku i zapadu. Južni kolnik Branimirove, dakle smjer od zapada prema istoku, uredit će se na trasi od Osječke do Aleje javora. Za potez od nešto više od jednog kilometra kod Čulinca, osigurano je oko pola milijuna eura. Manja pak sanacija očekuje Ljubljansku aveniju tijekom kolovoza, kada se planira kopati od Škorpikove do Jankomirskog mosta, i to na sjevernom traku, odnosno onome koji vodi iz grada.

Velike projekte gradska je vlast ostavila za rujan pa nije isključeno da ćemo početkom školske godine viđati kolone jer se asfaltiraju Škorpikova, Voćarska, Samoborska i Krapinska. Istočni kolnik Škorpikove uredit će se od Golikove do Samoborske, a u nastavku će se u oba smjera urediti Samoborska, koja je puna rupa. Novi asfalt postavit će se ove godine na dionici od Škorpikove do Breganske. U rujnu će i središte Trešnjevke okupirati strojevi jer je na rasporedu asfaltiranje istočnog kolnika Krapinske od Ozaljske do Selske, a izmjena u prometu bit će tijekom rujna i u Maksimiru, gdje planiraju urediti Voćarsku na dionici od Domjanićeve do Mikulićeve.

Plus projekt Sarajevska

Iz gradske uprave poručuju kako će pravodobno obavijestiti o datumima početka radova i privremenoj prometnoj regulaciji na pojedinoj dionici, a provedba plana uređenja cesta, kao i rokovi, ovise i o vremenskim (ne)prilikama. U rujnu bi, podsjetimo, konačno trebala završiti i kompletna sanacija Jadranskog mosta , kojim će do kraja godine, prema obećanjima, ponovno voziti tramvaji.

Gradilište bi se nagodinu pak trebalo preseliti istočnije, na Most slobode, kojemu se također sprema kompletna renovacija, a u planu su i radovi hitne sanacije i održavanja Mosta mladosti. Usto bi u srpnju trebala početi rekonstrukcija Sarajevske, a do kraja godine gradnja pruge Heinzelovom.