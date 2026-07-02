Marilyna Manson i Vows za dva tjedna na pozornici Zagrebačke arene

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ULAZNICE SU U PRODAJI U SUSTAVU EVENTIMA!

Zagreb, 2. srpnja 2026. - Još samo dva tjedna dijele hrvatsku publiku do povratka jednog od najkontroverznijih imena svjetske rock scene. Najavom koncerta u zagrebačkoj Areni, Marilyn Manson izazvao je zapažen interes publike, a večer 16. srpnja 2026. započet će u znaku mračne estetike i suvremene alternativne subverzije. Večer će otvoriti australsko-američki duo VOWWS, čiji prepoznatljivi spoj industriala, dark wavea i "death-popa" savršeno nadopunjuje mračnu estetiku i intenzitet aktualne turneje „One Assassination Under God“. Ulaznice su dostupne u sustava Eventima.

VOWWS je australski glazbeni i multidisciplinarni duo sa sjedištem u Los Angelesu, čiji se izričaj najčešće opisuje kao mračna, emotivno napeta alternativna glazbe oblikovana utjecajima popularne kulture, filma i vizualne umjetnosti. Njihov rad egzistira na rubu kontradikcija, melankoličan je, ali ne sentimentalan, introspektivan bez ponude utjehe, istovremeno distanciran i zarazno privlačan. Upravo ta ambivalentnost postala je temelj njihova prepoznatljivog identiteta diljem svijeta.

Do sada je ovaj duo objavio dva studijska albuma i niz singlova, uz kontinuiranu koncertnu aktivnost i turneje. Tijekom 2024. godine proširili su svoj live format kako bi vjernije prenijeli slojevitost studijskog zvuka, a kulminacija tog razdoblja bio je nastup u San Franciscu, u Golden Gate Parku na inauguralnom koncertu “Concert at the Polo Field” gdje su dijelili pozornicu s imenima poput System of a Down, Deftones, The Mars Volta i Viagra Boys. Nekonvencionalnim pristupom dobili su snažnu podršku unutar glazbene zajednice u trenutku kada je pritisak komercijalizacije i proizvodnje sadržaja veći nego ikad.

Osim glazbe, VOWWS je ostvario zapažene uspjehe unutar svijeta visoke mode, sudjelujući u projektima za brendove poput Comme des Garçons, Alyx, Givenchy i Byredo. Treći studijski album objavili su 2025., a koproduciran je s Billyjem Howerdelom (A Perfect Circle) uz gostovanja Josha Freesea (Foo Fighters, Nine Inch Nails, Devo) i Jamesa “Munkyja” Shaffera (Korn).

Aktualna turneja predstavlja novo poglavlje u Mansonovoj koncertnoj karijeri. Uz osvježenu postavu benda, u kojoj su gitarist Nick Annis i dugogodišnji suradnik Tim Sköld, turneja donosi produkcijski dotjeran, ali i dalje sirov scenski nastup koji spaja pjesme s aktualnog albuma “One Assassination Under God – Chapter 1s” najvećim klasicima njegove karijere. Posebnu pozornost među obožavateljima izazvali su povratci pjesama koje godinama nisu bile dio koncertnog repertoara, dok istodobno sve više pažnje privlače i najave drugog dijela albuma. Dosadašnje reakcije publike i rasprodani koncerti potvrđuju da se ne radi o nostalgičnom povratku, već o turneji koja Mansonovu mračnu estetiku i kazališnu izvedbu predstavlja u novom, suvremenom kontekstu.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici www.marilynmanson.com. Ulaznice za zagrebački koncert može se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.