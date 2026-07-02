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RADOVI U TIJEKU

Kvar na trafostanici: Ovi kvartovi danas bez struje osam sati

Šibenik: Radovi na dalekovodnoj mreži kod Šibenika
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.07.2026.
u 10:27

Zbog redovnih radova na gradskoj mreži, podsjetimo još, bez struje je sve do 16 sati dio naselja Miroševec u Gornjoj Dubravi

Zbog kvara na trafostanici bez struje je veći dio Remetinca i Savskog gaja, javljaju u HEP-u. Struja je nestala ranije jutros, oko sedam ujutro. Ekipe rade na popravku, a obustava električne energije trebala bi trajati do 14 sati. 

Zbog redovnih radova na gradskoj mreži, podsjetimo još, bez struje je sve do 16 sati dio naselja Miroševec u Gornjoj Dubravi. Obustava obuhvaća kućanstva na većem dijelu Miroševečke ceste te u pokrajnjim ulicama. Do 14.30 sati struje nema u Ulici Republike Austrije, Trga Vladka Mačeka te dijelu Prilaza Gjure Hegedušića. 

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Šibenik: Radovi na dalekovodnoj mreži kod Šibenika
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Ključne riječi
Zagreb bez struje

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