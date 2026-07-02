Kvar na trafostanici: Ovi kvartovi danas bez struje osam sati

Zbog kvara na trafostanici bez struje je veći dio Remetinca i Savskog gaja, javljaju u HEP-u. Struja je nestala ranije jutros, oko sedam ujutro. Ekipe rade na popravku, a obustava električne energije trebala bi trajati do 14 sati.

Zbog redovnih radova na gradskoj mreži, podsjetimo još, bez struje je sve do 16 sati dio naselja Miroševec u Gornjoj Dubravi. Obustava obuhvaća kućanstva na većem dijelu Miroševečke ceste te u pokrajnjim ulicama. Do 14.30 sati struje nema u Ulici Republike Austrije, Trga Vladka Mačeka te dijelu Prilaza Gjure Hegedušića.