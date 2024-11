U Zagrebu se održava prvi Festival empatije: 'S gubicima se svakog dana susrećemo, a o njima rijetko razgovaramo'

– U prvom mjesecu, onom za kojeg stalno govore da je najdepresivniji u godini, najduži i najtužniji, mi smo ostali bez člana obitelji. Tog mjeseca prije 4 godine dogodilo se ono čega sam se najviše u životu bojala, od čega sam strepila odmalena. Gubitak roditelja. Smrt. Ali to nije bila očekivana smrt, nije nešto na što se ikada možete pripremiti. Nije da manje boli kad znate da roditelj umire ili da ima neku ružnu i tešku bolest, neku tegobu i/ili dijagnozu "zalijepljenu" na čelu kao podsjetnik da mu vrijeme curi kao pijesak niz prste, ali možda se dobijete priliku oprostiti. Dobijete priliku reći neke stvari i donijeti određene odluke. Ja nisam dobila tu priliku jer je moj roditelj počinio suicid – priča je to o gubitku, podijeljena na Facebook stranici Festivala empatije koji je otvoren jučer, a sve do 1. prosinca održava se u Zagrebu.

S gubicima se svakodnevno susrećemo, a o njima nerado razgovaramo pa je baš to potaknulo organizatorice da ove godine pokrenu prvi Festival empatije čiji je lajtmotiv upravo gubitak. Festival je to koji će spojiti umjetnost i psihologiju, što i ne čudi s obzirom na to da su glavne organizatorice scenaristica, redateljica i producentica Ivana Karačonji Rupčić te psihologinja i psihoterapeutkinja Lana Vincelj Bele. Na festivalu će se prikazati različita umjetnička djela: izložbe, filmske projekcije i književna djela.

Posjetitelji će moći nazočiti mnogim predavanjima i radionicama koje će održati stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja te inkluzivnim radionicama. A organizirat će se za niže i više razrede osnovnih škola, srednjoškolce te odrasle.

– Izdvojila bih radionicu Gordane Glibo koja je slijepa novinarka. Ona inače drži radionice i predavanja u kojima objašnjava kako ona funkcionira s gubitkom vida i kako njezin život izgleda. Tu će biti i predavanje bivšeg beskućnika Mile Mrvalja koji će srednjoškolcima i studentima ispričati kako izgleda izgubiti dom, što to znači i kako je pokrenuo svoju udrugu Fajter, na koji se način aktivistički uključio u društvo – govori nam Ivana Karačonji Rupčić. Book Club udruge "Nismo same" predstavit će posljednju knjigu koju su čitali "Četrdeset pravila ljubavi", s posebnim naglaskom na gubitak – iskustvo s kojim se gotovo sve članice ovog kluba i udruge mogu poistovjetiti, osobito s obzirom na izazove kroz koje prolaze kao onkološke pacijentice. Diskusija je otvorena za sve koji su pročitali knjigu, ali i za one koji žele sudjelovati i razmijeniti mišljenja o ovim univerzalnim temama. Razgovarat će se i o mobbingu i gubitku posla, a u realizaciji festivala sudjeluju umjetnici, psiholozi, psihoterapeuti, osobe s invaliditetom, udruge koje se bave ugroženim skupinama, fakulteti, kulturne institucije...

21.11.2024., Zagreb - Festival empatije. Idejna zacetnica festivala i glavna organizatorica Ivana Karaconji Rupcic i suorganizatorica i koordinatorica predavanja vezanih uz mentalno zdravlje je Lana Vincelj Bele Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Empatija je razumijevanje što proživljava netko drugi. Tako je definira američka asocijacija psihologa. Moći stati u tuđe cipele i ustanoviti što druga osoba proživljava – objašnjava nam Lana Vincelj Bele. Gubitak je univerzalno ljudsko iskustvo s kojim se svatko pa tako i djeca susreću, dodaje Vincelj Bele. – Prvi gubitak je za mnoge gubitak kućnog ljubimca, a onda bake, djeda... pa prijatelja s prijelaza iz osnovne škole u srednju i tako dalje. To su oni uobičajeni gubitci pa sve do nekih iznenadnih, neočekivanih smrti bliskih osoba ili ljubavne veze. Što se vrti u mislima, što se vrti emocionalno, što se proživljava u tijelu, kako se možemo izraziti kada se nosimo s gubitkom – neka su od pitanja na koja ćemo pokušati dati odgovor. Ovim festivalom želimo osvijestiti da ljudi na gubitke gledaju kao na priliku za povezivanjem – dodaje.

Da su Hrvati empatični, uvjeren je ovaj dvojac, a to se pokazuje i na raznim humanitarnim akcijama koje nerijetko ujedine zemlju. No, o gubicima a nerado govore, oni su svojevrsni tabu u društvo. – Kada smo krenuli s ovim festivalom, ljudi su nam govorili da je ta tema jako negativna, ili bi pitali zašto ne pravimo festival o dobicima. Međutim razgovor o gubicima nije negativan, nego neugodan jer se prisjećamo teških trenutaka. Držimo da je festival pozitivan u smislu da će pružiti ljudima alate kako da pomognu sebi, ali i drugima kada se susretnu s gubitkom. Ako se uhvatimo ukoštac s tom temom koja nam uzrokuje neugodu, mislim da možemo vidjeti njezin afirmativni potencijal. Govoriti o gubitku znači istodobno govoriti o onome što smo naučili iz njega, što smo prošli, kako ga prihvatiti – govori Ivana Karačonji Rupčić.

Tiflološki muzej, Knjižnice grada Zagreba i Muzej suvremene umjetnosti lokacije su na kojima možete posjetiti ovaj festival, a one su izabrane jer su prilagođene za osobe s invaliditetom. Uz 25 predavanja i radionica, posjetiteljima je omogućeno i 25 besplatnih online psihoterapija. Festival je besplatan za sve posjetitelje